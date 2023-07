Naomy Valle va por el mismo camino de Yokasta, ganando peleas y admiradores

La boxeadora costarricense Naomy Valle poco a poco se va haciendo su nombre dentro del boxeo nacional y sigue los pasos de su hermana Yokasta, campeona del mundo en las 105 libras.

Naomy derrotó el martes 11 de julio a la nicaragüense Ana Madonado en 16 segundos y llegó a ocho peleas profesionales invicta.

Naomy Valle también es muy bonita, como Yokasta. (Cortesía )

La pelea acabó tan rápido que el representante Mario Vega le programó la novena pelea para este martes 25 de julio, apenas catorce días después.

Por si fuera poco, Naomy también cautiva por su belleza y eso la asemeja más a la campeona del mundo.

- ¿Le molesta que digan que es la hermana de Yokasta?

Siento que voy creciendo con la ayuda de mi hermana, ella abrió el camino para nuevas generaciones y gracias a ella tengo más visibilidad, cosa que ella no tuvo. Era campeona y casi nadie la conocía, en cambio, a mí desde el debut me hacen más notas, pero también tengo que esforzarme, porque la gente espera más de mí.

La carrera boxística de Naomy va muy bien. Ella transita por el camino que ya abrió Yoka. (Cortesía )

- Muchos se molestan cuando los comparan con el hermano porque dicen que están haciendo su propio camino. ¿Es su pensamiento?

No me molesta que digan que soy la hermana, pero tengo que hacer mi propio camino para que hablen por mis méritos, no solo soy la hermana, ella crea su camino, y estoy creando el mío.

-¿Se sorprendió cuando acabó la pelea en 16 segundos ante Ana Maldonado?

LEA MÁS: Naomy Valle consigue un nocaut en 16 segundos

Vieras que no, es que ya tenía un plan con mi entrenadora de cómo iba a boxear, cuando vi que le tiré una buena combinación y luego otra, sabía que la iba a acabar. Supe que la acabaría porque a la segunda combinación ella no respondió y pararon la pelea.

- ¿Cómo fue su inicio en el boxeo?

Fue por Yoka, porque yo practiqué otros deportes como gimnasia rítmica, porrismo, fútbol, pero dejé de ser futbolista a los doce años. Yoka me dijo una vez, ‘¿quiere probar con box?’, le dije que sí, por probar, por hobby y si me gustaba podía ir a Juegos Nacionales. No le di mucha importancia.

-¿Y qué pasó?

Yokasta Valle derrotó a Ana Maldonado de Nicaragua en 16 segundos. (Cortesía )

A los dos meses tuve la primera pelea, me dijo Yoka: ‘no se sienta presionada, si le gusta me dice y usted decide si sigue’. Cuando llegó la pelea estaba supernerviosa, es diferente a los deportes en equipo. Gané y le dije, ‘sí me gustó’. Fui a los Juegos, gané medalla de oro y luego me pasaron a profesional.

-¿Por qué no siguió con los otros deportes?

Vieras que me gustaba el equipo, pero por más que me esforzara, que de hecho en fútbol nunca faltaba a los entrenamientos, el equipo era lo que no me gustaba, porque las demás no son iguales. Prefiero un deporte que sea individual, porque es uno el responsable, pero no pensé que fuera el boxeo. Ahora lo que digo es, qué dicha, si gano es por mí.

LEA MÁS: Naomi Valle soltó secretos de su hermana Yokasta, ¿quién será el hombre por el que suspira?

-¿Qué cosas le gusta hacer, más allá de los deportes?

Naomy Valle peleará este martes. (Cortesía )

Me gusta practicar guitarra desde los nueve años, el violín también, pero no tanto. Solo saco los acordes, tengo una hermana que se llama Francini, ella a veces canta, pero yo no. Lo hago muy mal. Cuando me pongo con Fran a veces canto, pero no lo hago bien. La guitarra la toco porque me enseñó mi papá. Saco lo que son baladas y boleros, la verdad de todo, si me gusta me la aprendo y la saco.

-Ud se parece mucho a Yokasta, no solo por como lleva la carrera, sino físicamente, ¿las han confundido?

Naomy y Yokasta se parecen mucho y estáh hermosas.

Siempre me pasa, cuando salgo a correr me gritan, ‘vamos, Yoka’. Yo solo los saludo, a veces me dicen ‘pensé que era Yoka’ y entonces les digo, soy la hermana. Preguntan que si somos gemelas, somos del mismo tamaño, la gente nos confunde.

-¿Salen juntas a correr?

- No, nos levantamos a una hora similar y corremos, pero por puntos distintos, Yoka corre demasiado, no le aguanto el ritmo corriendo. Al gimnasio sí vamos juntas.

-¿Las piropean?

Sí, muchos nos dicen que somos igual de bonitas, que viene en los genes del apellido.

- Yokasta ha dicho que le gustaría ser modelo fitnes, ¿a usted también le gustaría?

Sería modelo de fitnes.

-¿Cuál es su aspiración en el boxeo?

Ser campeona mundial.

-Por el ejemplo de Yokasta, ¿es algo que usted puede ver más cercano que otras?

Uno no lo ve imposible, pero para hacerlo tengo que trabajar bastante, pero no es más fácil.

-¿El mejor consejo que le ha dado Yokasta?

Que entrene bastante porque la que va a pelear conmigo lo estará haciendo muy bien y siempre debo estar preparada.

-¿Tiene novio?

No, ahora estoy enfocada en el boxeo.