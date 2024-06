Narradores argentinos sorprendidos por la valiente reacción de los aficionados ticos ante Brasil

En el canal TyC Sports se sorprendieron mucho de escuchar a los aficionados de Costa Rica corearle el Ole a Brasil. (RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP)

Un extracto de la narración del canal argentino TyC Sports del partido entre Brasil y Costa se volvió viral en redes sociales luego de los comentaristas de la cadena se sorprendieron al ver que los ticos se pusieron a cantar el ‘¡Ole!’, durante un tramo del partido realizado este lunes, el Sofi Stadium, en Los Ángeles.

A los ches les hizo gracia escuchar a la fanaticada costarricense corear el ole en un partido que la Sele no remató a marco y estuvo aguantando la artillería brasileña a lo largo del juego.

Corría el minuto 63, cuando la Tricolor se puso a pasar el balón en su propio medio campo y la gente animada por el resultado y a modo de chota empezó a corear el ole ante la incredulidad de los argentinos.

“Ole gritan los caraduras, jajaja, no puedo creerlo jajaja, Ole le están gritando”, dijo el narrador Julián Bricco, mientras que el comentarista Gustavo Lombardo añadió: “Yo le grité ole a Brasil dirán los hinchas de Costa Rica”.

“Nunca vi un hincha tan optimista, me encanta esto, me encanta”, agregó Bricco, que no salía de su asombro combinado con tono irónico sobre lo que le pasaba a sus archirrivales.