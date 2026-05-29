Newton Williams superó su lesión y renovó contrato con Saprissa

El delantero Newton Williams seguirá con el Deportivo Saprissa.

El delantero panameño está recuperado de la lesión de rodilla que sufrió el año pasado y ya está listo para el Apertura 2026.

Este viernes, el cuadro morado informó que el atacante extendió su préstamo con la institución por dos torneos cortos más.

“El atacante, nacido en enero de 2001, llegó al club previo al torneo de Apertura 2025 y rápidamente dejó una grata impresión en la afición morada.

Newton Williams extendió su ligamen con el Saprissa por dos torneos más. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Incluso, tuvo la oportunidad de disputar un encuentro de Copa Centroamericana ante Cartaginés, en el que anotó un gol y se ganó el cariño de los saprissistas en apenas 15 minutos sobre el terreno de juego”, destacó el club este viernes.

Su experiencia

Los morados destacaron la experiencia de Newton antes de que se vinculara al cuadro morado.

“Debutó a nivel profesional con Costa del Este, en Panamá, y además cuenta con experiencia internacional tras formar parte de clubes como Hapoel Ra’anana de Israel, 9 de Octubre de Ecuador, Palmeiras de Brasil y Antigua GFC de Guatemala.

“Asimismo, ha integrado procesos de selecciones menores de Panamá, incluyendo la categoría Sub-17″, mencionó.