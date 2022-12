Neymar está destrozado y da fuerte mensaje tras la eliminación de Brasil

La estrella de Brasil Neymar mandó un fuerte y duro mensaje a la afición por medio de sus redes sociales tras la sorpresiva y dura eliminación de Brasil ante Croacia, en los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Brasil empató a un gol contra Croacia, con un golazo suyo en tiempo extra, pero los croatas igualaron el marcador y vencieron en los penales.

Raphina trató de consolar a Neymar luego del partido. (ADRIAN DENNIS/AFP)

“Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Va a doler por mucho tiempo, lamentablemente. Luchamos hasta el final, y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación,” son parte de las palabras del brasileño.

Este grupo se lo merecía, lo merecíamos nosotros, BRASIL lo merecía... Pero esa no era la voluntad de DIOS! Sacrificarse para sentir el cariño de cada uno en la cancha…Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección”, añadió el crack brasileño.

“Lamentablemente no funcionó… me va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme, todo el honor y toda la gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias”, dijo.

La eliminación de Brasil le pegó duro a Neymar. (ADRIAN DENNIS/AFP)

La eliminación de Brasil es para muchos, la mayor sorpresa del torneo.

Croacia enfrentará en semifinales a Argentina, archirrival deportivo de Brasil.