Ni las bellas se salvan: a la “novia del mundial” le dijeron “ya siéntese señora”

La modelo croata Ivana Knoll fue víctima de un clásico: “¡Ya siéntese señora!”, por parte de los guardias de seguridad del Education City Stadium, en Doha, donde este viernes se celebró el partido entre Brasil y Croacia.

Knoll lució su look más atrevido hasta la fecha, unos entallados pantalones de cuero y un sostén rojo. Ivana destacaba entre la multitud y las mujeres musulmanas que se dieron cita en el lugar.

Mientras Ivana se tomaba “selfies” en una sección cercana a la cancha y saludaba a todos sus fans, personal de seguridad se acercó a la morena. Al ver a los guardias increpar a la sensual porrista algunos pensaron que, probablemente la detendrían por su atrevido atuendo. Sin embargo, todo quedó en una llamada de atención ya que los guardias solo le pidieron que volviera a su asiento.

En declaraciones para el diario alemán “Bild”, Miss Croacia contó su versión de los hechos: “No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros”, confesó la modelo croata.

No es la primera vez que Knoll denuncia problemas de este tipo para moverse por las gradas y fotografiarse con los hinchas. “Es realmente genial, nadie me ha dicho nunca que me cubra. Todo el mundo quiere fotos conmigo, incluso los lugareños”, recalcó.