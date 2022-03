Ni una serpiente bocaracá impidió que joven indígena cumpliera su sueño de jugar con la Sele

Marco Montezuma es uno de los jugadores de la selección nacional de amputados, que jugará el premundial en México. Cortesía.

Ni una serpiente bocaracá impidió que Marco Montezuma viviera el sueño de representar a Costa Rica en una eliminatoria mundialista, meta que está cumpliendo ahorita en Guadalajara México, donde la Sele iniciará el camino al mundial de amputados que se realizará en octubre, en Turquía.

Este miércoles los nacionales se estrenarán en el premundial, enfrentando a Estados Unidos a las 7 de la noche.

A eso súmele que Montezuma es el primer jugador de la selección de amputados originario de una reserva indígena, Conte Burica, que se localiza en la zona sur del país. Este luchador tiene 23 años y recordó que cuando era un chiquillo, a los 7 años, le tuvieron que amputar la pierna derecha, debido a la mordedura de una serpiente bocaracá.

“Somos representantes de Costa Rica, somos muy positivos y sabemos que hay una gran responsabilidad” — Marco Montezuma

“Me encantaba jugar en los bejucos, lanzarnos como Tarzán y recuerdo que un día quise jugar en la quebrada que queda por mi casa, la serpiente me mordió en el tobillo derecho. En la zona donde vivo no había acceso a la carretera principal, el hospital quedaba muy lejos y cuando logramos salir me llevaron al hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, en donde los doctores intentaron salvarme el pie, pero el veneno había avanzado mucho y la amputación era la única opción para salvarme la vida”, recordó.

Marco, quien juega como delantero con su club, Sporting, y como volante con la Tricolor, comentó que lo que le pasó fue duro, el veneno fue letal en su pierna, pero más allá de derrumbarse siempre luchó para salir adelante y cumplir sus sueños.

“Amo el fútbol, siempre soñé con jugar fútbol y pese a que mis papás, Lino y Lorenza, no tenían los recursos económicos, el Club de Leones y la Caja me tendieron una mano y así salí adelante”, afirmó.

La selección nacional jugará el premundial en Guadalajara. Cortesía.

Impactado

El jugador recordó que cerca de su casa no había equipos para amputados y gracias a la redes sociales se enteró de uno en San José.

“El equipo se llama Real Fortaleza y cuando me enteré de la forma en la que trabajaban me quedé impactado porque pensé que podría realizar mi sueño. Los contacté y en el 2020, empezando la pandemia, me enviaron un entrenamiento de forma virtual y así comencé a trabajar.

“Nunca quise derrumbarme, amo el fútbol y luego de estar ahí me contactaron del Sporting (actuales campeones nacionales) y con ellos estoy desde hace año y medio. Eso me abrió las puertas a la selección, desde hace un año participo en amistosos y ahora se me dio la oportunidad para disputar el premundial”, contó orgulloso.

[ Sherman Guity prometió que sería el mejor paratleta del país tras sufrir el accidente y ¡lo cumplió! ]

Marco le agradece a Dios por la oportunidad de dedicarse al deporte que le gusta.

“Cuando me amputaron la pierna, mi familia y compañeros de la escuela me ayudaron a salir adelante. Día a día luchaba espiritualmente con mi ánimo, para tener una mentalidad positiva, ganadora y enfrentar las cosas con valentía para salir adelante.

“Ya soy bachiller de colegio y ahorita quiero estudiar, me gustaría ser médico, pero ahorita no tengo dinero. De hecho, sigo viviendo en Conte Burica, pues no puedo mudarme a San José y para entrenar con el equipo duro 8 horas viajando hasta Pavas”, manifestó.

Los ticos (rojo) debutarán ante Estados Unidos, este miércoles a las 7 p.m. Cortesía.

En la lucha

Harold Villalobos, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Amputados Costa Rica y uno de los entrenadores de la Sele, explicó que al ser una disciplina paralímpica son independientes de la Federación Costarricense de Fútbol y deben pulsearla para contar con plata que les permita ir a las diferentes competiciones.

“Esta es la primera eliminatoria, al mundial pasado, al de México 2018, fuimos por invitación y entonces será la primera vez que busquemos un cupo para el mundial, que se jugará en Turquía, en octubre.

“El premundial se jugará en San Juan de los Lagos, en Guadalajara, México, la cuna del fútbol de amputados y participarán cinco selecciones: Estados Unidos, El Salvador, Haití, México y Costa Rica. y de ellas, tres clasifican a la Copa del Mundo”, explicó.

Villalobos comentó que los jugadores están motivados por la oportunidad de representar al país. En total, 15 futbolistas viajaron a tierras aztecas.