Nicaragua - Costa Rica: histórico partido eliminatorio entre vecinos ya tuvo su primera polémica

La Federación Nicaragüense de Fútbol fue protagonista de un episodio insólito en la previa del duelo eliminatorio contra Costa Rica: primero trascendió que la conferencia de prensa no se realizaría, pero finalmente se confirmó que sí se llevará a cabo este jueves, en horas de la mañana.

Javier Salinas rectificó la conferencia de Nicaragua. (Facebook/Facebook)

En un principio, trascendió que el director deportivo de la Federación, Javier Salinas, suspendería la cita de Marco el “Fantasma” Figueroa, con los medios.

LEA MÁS: ¿Fedefútbol busca nuevo asistente para el Piojo Herrera? Esto responde Osael Maroto

La versión, comentada por periodistas locales, apuntaba a que la decisión se tomó luego de que Miguel el “Piojo” Herrera anunciara la conferencia de la Sele tica en Costa Rica, y no en suelo nicaragüense.

Nicaragua se prepara con todo. (Facebook/Facebook)

Nectalí Mora, corresponsal de ESPN en Nicaragua, lo explicó así: “Aquí se maneja la tesis de que la mandó a cancelar por esa razón, me parece algo absurdo”, señaló este miércoles en la mañana.

No obstante, minutos después, el mismo periodista nos aclaró que la Federación, mediante Salinas, rectificó y confirmó que la conferencia se mantiene en la agenda oficial, tal y como lo establece la normativa de FIFA para los partidos de clasificación. Será este jueves en la mañana, en una hora por definir.

LEA MÁS: Selección Nacional: Costa Rica está obligada a derrotar a Guatemala para evitar serias complicaciones

Por su parte, Costa Rica tendrá su propio encuentro con la prensa también el jueves, a las 11:30 de la mañana en el auditorio de la Fedefútbol, antes de viajar a Managua para el duelo del viernes a las 8 de la noche, en el Estadio Nacional de Nicaragua.

Marco el Fantasma Figueroa atenderá a la prensa. (Facebook/Facebook)

LEA MÁS: Este es el lateral izquierdo con mejores números del torneo, ¿por qué no lo convocaron?

Este episodio deja en evidencia alguna tensión y desorganización que se maneja en la Federación nicaragüense, en contraste con la planificación tica, que mantiene su ruta sin contratiempos de cara a la apertura de la cuadrangular, en la que también participan Honduras y Haití.