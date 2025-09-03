Nicaragua - Costa Rica: histórico partido eliminatorio entre vecinos ya tuvo su primera polémica

La Federación Nicaragüense de Fútbol fue protagonista de un episodio insólito en la previa del duelo eliminatorio contra Costa Rica: primero trascendió que la conferencia de prensa no se realizaría, pero finalmente se confirmó que sí se llevará a cabo este jueves, en horas de la mañana.
En un principio, trascendió que el director deportivo de la Federación, Javier Salinas, suspendería la cita de Marco el “Fantasma” Figueroa, con los medios.
La versión, comentada por periodistas locales, apuntaba a que la decisión se tomó luego de que Miguel el “Piojo” Herrera anunciara la conferencia de la Sele tica en Costa Rica, y no en suelo nicaragüense.
Nectalí Mora, corresponsal de ESPN en Nicaragua, lo explicó así: “Aquí se maneja la tesis de que la mandó a cancelar por esa razón, me parece algo absurdo”, señaló este miércoles en la mañana.
No obstante, minutos después, el mismo periodista nos aclaró que la Federación, mediante Salinas, rectificó y confirmó que la conferencia se mantiene en la agenda oficial, tal y como lo establece la normativa de FIFA para los partidos de clasificación. Será este jueves en la mañana, en una hora por definir.
Por su parte, Costa Rica tendrá su propio encuentro con la prensa también el jueves, a las 11:30 de la mañana en el auditorio de la Fedefútbol, antes de viajar a Managua para el duelo del viernes a las 8 de la noche, en el Estadio Nacional de Nicaragua.
Este episodio deja en evidencia alguna tensión y desorganización que se maneja en la Federación nicaragüense, en contraste con la planificación tica, que mantiene su ruta sin contratiempos de cara a la apertura de la cuadrangular, en la que también participan Honduras y Haití.