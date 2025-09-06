Nicaragua vs Costa Rica: Cientos de ticos tuvieron problemas para entrar al estadio en Managua y esto sucedió

Fueron bastantes ticos los que tuvieron broncas para entrar al estadio. (Cortesía/Cortesía)

Aficionados de la Selección de Costa Rica tuvieron problemas para ingresar al estadio Nacional de Managua, previo al partido ante Nicaragua en el arranque de la fase final de las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026.

Al grupo, que según reportes era bastante numeroso, pero distintas fuentes no coinciden en la cantidad, lo hicieron parado en la puerta y no le permitieron el acceso pese a tener entrada, lo que molestó a los nacionales.

Según el reporte de Radio Columbia, quienes se encuentran dentro del estadio, la situación logró resolverse con la ayuda de la delegación de la Federación Costarricense de Fútbol, que salió a interceder por los compatriotas.

“La situación se dio en el costado noroeste del estadio Nacional, ya habían entrado unos aficionados, pero faltaban varios y se hizo una trifulca, los aficionados empezaron a empujar portones, querían entrar e inclusive personeros de la Federación de Costa Rica tuvieron que hablar con el secretario de la Federación de Nicaragua para intervenir.

“Ya los dejaron entrar, están mezclados, una parte de mancha roja con nicaragüenses, pero ya se lograron acomodar”, indicaron.

El presidente Osael Maroto habría sido uno de los que salió a arreglar la situación que los tenía bastante molestos por el mal manejo de la federación pinolera.

En Canal 6 reportaron durante el partido, que la Fedefútbol presentará una queja formal ante la Concacaf por el mal manejo de la situación de parte de los nicaragüenses y que se revise la situación.

Pese a lo sucedido, muchos ticos cruzaron la frontera para ir a ver la Sele y vivir una experiencia sin duda muy diferente como se ven en estas imágenes.

Aficionados de Costa Rica llegaron en buen núumero al estadio Nacional de Managua en Nicaragua. (Cortesía/Cortesía)

