“Yo jugaba con los Bravitos de Santa Rosa, y había un entrenador de porteros que era tico. Él me dijo que sí quería jugar un amistoso y le dije sí, entonces me propuso que me presentara a entrenar, llegué y me dijo que lo diera todo, porque si lo hacía bien la recompensa iba a surgir, terminó el partido y yo no podía ni respirar.