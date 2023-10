Nicaragüenses que viven en Costa Rica están felices de la vida por la clasificación del Real Estelí

Una gran cantidad de aficionados del Estelí celebraron a lo grande en San Juan de Tibás. (Jose Cordero)

La Teja decidió realizar un recorrido por el parque de La Merced en San José para conversar con los nicaragüenses que frecuentan el lugar y conocer su opinión sobre la histórica clasificación del Real Estelí a las semifinales de la Copa Centroamericana, tras eliminar al poderoso Saprissa.

Aunque las respuestas fueron muy variadas, al principio no fue sencillo, porque al indicarles que los íbamos a grabar en video para nuestras redes sociales, algunos salían soplados por miedo de que su imagen se viera en el vecino país, mientras que otros respondieron que no vieron la mejenga.

Hasta que nos topamos a don Mario Briceño, oriundo de Rivas y feliz de la vida por lo que hicieron sus coterráneos, pero llamó la atención que él es aficionado del Diriangén.

“El presidente Daniel Ortega está dando implementos para que el fútbol se supere, de hecho anoche (martes) ustedes vieron la verdad, no solo Costa Rica, en Nicaragua el fútbol se está dando pique con el béisbol.

“Lo que pasó es que muchos aficionados del Saprissa creyeron que en Nicaragua no hay fútbol, pero ustedes lo vieron anoche, no hay nada que hacer”, comentó.

Otro que es del equipo de la ciudad de Diriamba, pero festejó la victoria del Estelí fue Milton Suárez, quien confesó que es seguidor de Alajuelense y aprovechó para molestar a sus compas morados.

“Fue fenomenal, realmente soy del Diriangén, pero como el Estelí es un equipo de Nicaragua, los apoyé, acá soy liguista, lo disfruté el doble (risas), he recibido mensajes de compas morados diciéndome que me volví del Estelí y les dije que debía apoyar lo que es de Nicaragua.

“Ese equipo (Real Estelí) viene creciendo mucho, se ha enfrentado a buenos equipos a nivel internacional y ha hecho mejores participaciones que el Diriangén”, comentó.

Amor y odio

Pero a Vidal Espinoza le tocó rudo, porque apoya al Saprissa y al Real Estelí al mismo tiempo, aunque el amor por su tierra y el buen momento que vive el cuadro pinolero lo hizo cambiar de decisión.

“El Real Estelí juega buenísimo, los he visto jugar en Nicaragua y son buenos, a unos amigos les dije que Saprissa la iba a ver fea. Yo sabía que Saprissa iba a perder. Soy nicaragüense y morado, amo a Saprissa y a mi patria, pero hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

“Eso no es amor dividido, hay que ir al grano como dicen acá, soy morado, pero presentía que Saprissa no iba a ganar. Como dicen por ahí, hay que aceptar la realidad, se aceptó la derrota, empezando desde la ida que no veía al Saprissa ganando, ni Alajuela o Herediano han salido victoriosos allá”, finalizó.