Nicolás Delgadillo se desahogó y habló con sinceridad sobre lo que vive en Saprissa

Nicolás Delgadillo reconoce que no vive su mejor momento en Saprissa y cómo trabaja para sumar más minutos en cancha. Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marín)

El argentino Nicolás Delgadillo es consciente de que no pasa por su mejor momento en Saprissa y habló sobre los cuestionamientos hacia su rendimiento.

El extremo izquierdo entró de cambio el sábado anterior, en el partido contra Sporting, luego de la lesión de Deyver Vega y hasta tuvo una opción clarita para anotar, pero el portero albinegro, Adonis Pineda, le ahogó el grito de gol.

“Me voy sintiendo bien, cada vez mejor. Ahora me está tocando mucho más que antes, trabajando duro y el técnico (Paulo Wanchope) me da mucha confianza, quiere que haga más juego de tenencia y eso me gusta y eso se vio plasmado más allá del partido que tuvimos que jugar y nos llevamos los tres puntos, en una cancha chiquita.

“Saprissa es un club muy exigente, que sale campeón todos los años, sé lo que es estar acá, hay que trabajar duro y poco a poco se va a ir rompiendo todo. Soy consciente de la exigencia que tiene este club, no cualquiera juega acá”, afirmó.

Los morados obtuvieron un importante victoria en territorio paveño. Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marín)

Lo que le falta

Delgadillo habló de la jugada que falló y lo que representaba su primer gol con la camisa morada.

“Le di suave (a la bola) justo a Ariel (Rodríguez), pensé que le pegaba a él y me quedó muy ahí. Quise colocarla y bueno, me picó mal, pero bueno, tranquilo, ya va a llegar el gol. Uno siempre quiere jugar, trabajamos para ser titulares y en donde me toque voy a sumar y voy a ir para adelante”, afirmó.

¿Qué cree que le ha faltado para destacar más en el equipo?

“Soy consciente de que a nosotros, los extranjeros, nos exigen un poco más, pero también a todos mis compañeros, creo que cualquier jugador que esté acá, en este club, es por algo, se le va a exigir mucho más que a otro, y esto lo llevo tranquilo. Siempre trato de hacer lo mejor posible para el grupo, para el equipo, para la afición y por suerte se vienen dando ahora los resultados, que es mucho más fácil trabajar después la victoria.

“Puedo decir que yo, particularmente, venía sin ritmo y poco a poco voy recuperando la confianza, gracias a Dios hoy (sábado) se dio la victoria, me siento bien, eso es importante y siempre aportaré mi grano de arena y soy muy positivo, hay que estar listo para cuando te toque, ayudar al club”, comentó.