Nicolás Delgadillo se estrenó como goleador con Saprissa y se quitó una espinita de encima

Nicolás Delgadillo se estrenó como goleador del Deportivo Saprissa, una deuda que tenía pendiente con la afición morada.

Nicolás Delgadillo metió su primer gol con Saprissa. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Corría el minuto 14 cuando el delantero recibió un gran pase del lateral Kenay Myrie. El argentino corrió, controló el balón, avanzó un par de pasos y ante el achique del portero José Daniel Rojas, la picó por arriba, anotando un gran gol.

Pero además, Delgadillo fue importante en el tercer gol morado, pues la jugada la inició él cuando desbordó por la lateral izquierdo y le dio un pase a Joseph Mora quien centró al área. El gol lo anotó Ariel Rodríguez.

Sobre el gol, el argentino dijo que estaba muy feliz pero no siente que se quite una presión de encima, pese a que ha estado en el centro de la crítica por sus actuaciones.

“No es un peso menos porque lo venía buscando. Estaba tranquilo de que iba a llegar, ganamos ante un rival duro, jodido y ahora estamos pensando en el otro partido”, manifestó Delgadillo.

También describió su gol, pero le dio un noventa por ciento de mérito a Kenay Myrie, por el pase que le puso.

“Cuando veo que recibe Kenay le marco la diagonal y por suerte controlé bien y cuando levanto la cabeza el arquero me achicó y traté de tirársela por arriba y gracias a Dios entró. La sensación es muy linda, es lo que estaba buscando y no se me estaba dando”, dijo.

Delgadillo pudo anotar un doblete, pero una segunda opción que tuvo salió apenas rozando el poste. “Tuve que definir con la hábil pero me quedó a la derecha y quise asegurarla y se me fue un poquito afuera”.

Contra Sporting, Delgadillo tuvo una clara ocasión que no pudo anotar. (Albert Marín/Albert Marín )

Su compatriota Mariano Torres tuvo unas palabras para Delgadillo, luego de la buena actuación. Dijo que el gol le dará confianza.

Nicolás Delgadillo, delantero de Saprissa

“Cada vez que me preguntaron lo dije, no es fácil llegar a otro país con nuevos compañeros y que desde el primer día que todo salga bien”.

LEA MÁS: Paulo Wanchope lamenta algo que a su equipo le faltó ante Santa Ana FC

Dijo que algunos jugadores tardan más tiempo en adaptarse que otros.

El entrenador Paulo Wanchope también expresó cosas positivas de Delgadillo.

“Ha sido paciente y perseverante, hoy (sábado) se le dio el gol y es lo que tiene que hacer todos los jugadores cuando no están o hay duda, bajar la cabeza y entrenar bien”, comentó.

Agregó que los jugadores que entrenan al máximo tarde o temprano revierten la sitaución.