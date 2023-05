Niño con bandera rojiamarilla destaca en un mar de morados

El niño con una gran sonrisa con su bandera rojiamarilla. Foto: Franklin Arroyo

En medio de un mar de camisetas moradas y blancas, de un montón de saprissistas que en las afueras de la Cueva marchaban confiados y orgullosos hacia sus butacas, sobresalía una bandera que no estaba acorde a la fiesta morada.

Mayki, un niño de 13 años, respaldado por su papá y el abuelo morado, caminaba con su bandera rojiamarilla hacia el estadio con mucha confianza en su amado Herediano.

El niño, contrario a la masa que lo rodeaba, le explicó a La Teja que hoy los jugadores le tienen que poner para dejarse la clasificación y enfrentarse a la Liga en la final de segunda fase.

“No me importa que haya saprissistas, no me da miedo. Soy herediano desde que nací porque me gustan estos colores, porque me llama la atención el equipo. En la familia mi mamá es herediana y mi papá saprissista y mi hermanita es herediana”, comentó.

El pequeño, sin embargo, solo fue con el papá y el abuelo Oldemar Venegas, quien conversó con nosotros.

Explicó que tiene cuatro hijos, que todos son morados y que la mayoría de nietos son saprissistas. “Estos se salieron del canasto, la mamá es herediana, ella los jaló”.

Dijo que la serie está definida, que la Liga no es competencia para Saprissa y dio por un hecho que llegará la 38 a las vitrinas del Monstruo.