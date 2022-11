Niño tuvo una ejemplar reacción al saber que no le podían comprar el álbum del Mundial

Jared Salazar agarró papel y lápiz y dibujó su propio álbum del Mundial. Este fiebre juega como portero. Cortesía.

Dicen que los límites están en la mente y para el pequeño Jared Salazar no hubo nada que le impidiera realizar su deseo de tener un álbum del Mundial Qatar 2022.

El niño, al igual que muchos otros chiquitos, es un fiebre futbolero y le pidió el álbum Panini a su mamá, Stephanie Villafranca, pero al saber que no podía tenerlo entre sus manos agarró papel y lápiz y sin pensarlo mucho se dedicó a dibujar su propio álbum, lo que llenó de orgullo a su mamita y a su familia, quienes viven en San Francisco de Coronado.

Su mamita le prometió unos sobres, a ver si encontraba en ellos a sus jugadores favoritos, Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo y por mientras, Jared, seguidor de Alajuelense y del Manchester United tardó entre 3 y 4 días en dibujar las distintas páginas del coleccionable.

8 años tiene el pequeño.

Lo que hizo el chiquitín llenó de orgullo a la señora, quien sacó pecho para mostrar en un grupo de apoyo de padres en Facebook lo que hizo su hijo.

“Cuando vi que hizo el álbum me pasaron muchas cosas por la mente, se me hicieron agua los ojos, él no se quedó con el problema, humildemente agarró hojas y lo hizo, fue un sentimiento muy grande, yo respiraba y analizaba su capacidad para resolver problemas, no se quedó con las ganas y por eso lo publiqué en Facebook, porque me hizo sentir muy orgullosa”, contó Stephanie.

Ilusionado

Jared es hijo único y está en tercer grado. Actualmente está en una escuela de fútbol llamada Asociación Fútbol Base Coronado y juega como portero. Tiene un año de pertenecer a ese equipo y es un superaficionado, le encanta el deporte.

“Cuando era más pequeño no era tan fiebre, pero gracias a la televisión y al Internet comenzó a agarrarle el gusto a este deporte y nos pidió que lo metiéramos a un equipo de fútbol, antes era jugador, pero luego quiso ser portero.

“Él quiso ser portero porque el papá juega en equipos de fútbol 5 y en canchas abiertas, lo hace como hobby y es portero y él me decía que quería ser portero como su papá y no es porque sea la mamá, pero es muy bueno, lo felicitan mucho, se le da, tiene condiciones para ser arquero”, dijo doña Stephanie.

Con respecto al álbum, el niño se enteró de su existencia por las notas en los medios de comunicación y como buen amante al deporte rey le pidió uno a su mamita.

“Es curioso, porque cuando salió el álbum él no sabía nada, un amigo me preguntó si ya lo había pedido, pero él desconocía que lo habían sacado a la venta y yo decía ‘espero que no se dé cuenta porque es doloroso decirle que no se lo puedo dar por las circunstancias’, por el costo del álbum.

“Creo que dio cuenta por los compañeros de la escuela y un día que andábamos en el centro comercial Lincoln Plaza me lo pidió y le expliqué cómo estaban las cosas, que honestamente no podía, porque no es solamente comprar el álbum, es comprar los sobres y en realidad el valor es alto, tenemos otro tipo de prioridades”, afirmó.

Jared tomó bien la respuesta de su mamá y lo único que le pidió fue unos sobres a ver si le salían sus ídolos y eso le partió el corazón a su mamá, por la reacción tan buena que tuvo ante el saber que no podría tenerlo.

Su mamá esperó a la quincena y le regaló los sobres y mientras tanto él se dedicó a hacer su propio álbum.

“Mi mamá (Silvia) me comentó que lo vio pintando, a él le gusta dibujar, la sorpresa fue cuando le dijo: ‘mira, tita, ya tengo mi álbum, para cuando mi mamá me regale las postales’ y ella se quedó anonadada. Luego me lo enseñó a mí y me dijo que le puso mucho cariño, no se quedó con las ganas”, manifestó.

Sacando pecho

Villafranca estaba más que orgullosa de lo que había hecho su niño y por la forma en la que se tomó la situación y por eso, hizo un comentario en un grupo llamado Family Tips, sin imaginarse el impacto que tendría su publicación.

“Yo no me imaginé que la publicacion tuviera tal impacto, estaba muy agradecida porque muchos papás me estaban ofreciendo sobres y álbumes, una muchacha le compró sobres y yo me sentía apenada porque no era el fin de la publicación.

“Lo que quería era compartir el sentimiento de orgullo, que vieran lo carga que es él, yo le leí a Jared varios comentarios, porque la gente reaccionó muy bien con la publicación y mucha gente se ofreció a darme sobres y el álbum, pero mi intención nunca fue esa”; destacó la mamá.

Doña Stephanie tiene una posición clara y es que no iba a permitir que le regalaran el álbum a su hijo, porque ella quería transmitirle un mensaje.

“El completar el álbum tendrá un alto valor económico y en este momento tengo otras prioridades, soy mamá soltera y quiero que él entienda que no todo se puede tener en la vida.

“La administradora del grupo me comentó que hubo gente que donó dinero y le dije que no iba a aceptarlo, porque el fin no era ese y vi que en la publicación muchas mamás pusieron que sus hijos querían el álbum, pero por plata no podían comprarlo y le sugerí que esa plata tal vez se le pueda donar a esos otros niños”, resaltó.