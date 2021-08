Niños ticos sueñan de la mano de la Juventus

Desde que era una niña pequeña a Jimena Paola Maldonado Mora no le daba miedo meterse a mejenguear con sus primos más grandes y fuertes, la fiebre por correr detrás de un balón compensaba su poca estatura. Aquello era pura felicidad.

Jimena espera que de la mano de la Juventus su futuro en el fútbol crezca y llegue a ser profesional. Foto: John Durán. Jimena espera que de la mano de la Juventus su futuro en el fútbol crezca y llegue a ser profesional. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

El tiempo no ha bajado la fiebre de esta chiquita por el fútbol y más bien nuevos pasos la ilusionan para llegar a ser un día como Shirley Cruz, la estrella costarricense del PSG, o como Wendy Acosta, seleccionada nacional, quien desde hace un mes dirige los pasos y los sueños de la niña de 13 años como directora deportiva de la Juventus Academy Costa Rica.

Jimena no conocía mucho sobre quién es el hexacampeón del fútbol italiano y subcampeón de Europa, aunque tuvo la suerte que un día en una visita social de la peña de aficionados de la Juventus a Santa Teresita, en Tirrases de Curridabat, sus destinos se cruzaron y ahí les demostró su talento.

“Mi mamá dice que desde que yo jugaba en una casa ahí en Tirrases era puro fútbol, en eso tenía como siete años, me costaba más porque mis primos me hacían trampa y me empujaban, pero yo igual seguía, yo veía jugar a mi papá y eso me gustaba mucho”, contó la niña.

En aquella visita de la peña, todos sus miembros se fueron impresionados con el talento de Jime y es ahí adonde a una de las líderes del grupo, Gina Granados, se le prendió el bombillo y se la llevó a probar suerte a la academia oficial, que acababa de instalar en el país el cuadro “bianconero” hace dos meses.

Jime y el balón son grandes amigos, no le da temor encarar y hacerse un chicle a quien se le ponga enfrente. Foto: John Durán. Jime y el balón son grandes amigos, no le da temor encarar y hacerse un chicle a quien se le ponga enfrente. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Fue cuestión de ponerse de acuerdo la familia de la chiquita y la gente de la escuela para echar a andar un sueño acuerpado por un ambicioso proyecto que tiene el campeón italiano en Costa Rica.

“Cuando vimos a Jimena quedamos impresionados y quisimos ayudarla llevándola a hacer una prueba a la academia, su familia no podía pagar ni la prueba ni la escuela, hablamos con la mamá y cuando la llevamos a la academia vieron que tenía talento y la aceptaron, además que le dieron una beca total para que se forme con ellos”, comentó Granados.

Jimena entró en un programa llamado “Talentos de barrio”, enfocado en jóvenes jugadores en el que quieren que la plata no sea un obstáculo y puedan recibir una oportunidad.

“La Juventus viene con un programa de gestación de talentos gerenciado desde Italia, la idea de esto es hacer una línea pedagógica a cada niño con idioma, medicina, psicología, nutrición y cambiar un chip mental, es una academia muy exigente y se trabaja exactamente igual que en Italia”, explicó Juan Reyes, director de la academia en el país.

La academia ya abrió sus puertas en el Estadio Nacional y atiende con cita previa llamando al teléfono 8636-2626.Foto: John Durán. La academia ya abrió sus puertas en el Estadio Nacional y atiende con cita previa llamando al teléfono 8636-2626.Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Además de la pequeña de Tirrases, chicos de lugares como Hatillo, San Juan de Dios de Desamparados o Pavas no pagan en la academia, son los patrocinadores de la escuela quienes cubren los ¢50 mil que cuesta la mensualidad.

Al ser una academia oficial reconocida por el club, los mismos patrocinadores del equipo en Italia, ayudan también con sus academias, como el caso de Adidas, que da los uniformes y tacos o los 200 chicos de la academia.

“La mayoría de nuestros sponsors nos colabora para darle una sostenibilidad al proyecto, hay chicos que pagan y otros que son becados no se les ve de otra manera, simplemente son jugadores. Damos los mismos tacos, meriendas y cosas a todos, para que no haya esa diferenciación entre ellos”, explicó Reyes

En el caso de Jimena, la experiencia ha sido muy positiva, tiene dos semanas en la academia y además de en lo futbolístico quiere crecer en otros aspectos, como el aprender un segundo idioma, en este caso el italiano

Los niños reciben merienda con frutas, yogurt y galletas después de los entrenamientos, como Jimena y su mamá Nelda Mora. Foto: John Durán. Los niños reciben merienda con frutas, yogurt y galletas después de los entrenamientos, como Jimena y su mamá Nelda Mora. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

“Yo antes jugaba en otra escuela en Tirrases, pero acá me siento muy feliz por cómo me tratan los compañeros y profesores y hago lo que me gusta”, comentó la pequeña delantera.

Además de contar con Acosta, los chicos de la academia tienen como entrenadores a Julio César Bustos, técnico nacional de vasta experiencia y a Jonathan Bolaños, exjugador de Saprissa y Alajuelense y hermano mayor del seleccionado nacional Cristhían Bolaños.

“Yo le he dicho a ella que aproveche la oportunidad, que si sueña tanto jugar fútbol este es un muy buen lugar, desde que tenía dos años ella todo eran bolas, las muñecas las hacía a un lado, al principio la molestaban en la escuela que solo los hombres jugaban bola y yo le decía que no es así, vea que eso es lo que nos tiene acá”, comentó doña Nelda Mora, la mamá de Jimena, quien trabaja como miscelánea en un banco.

En la academia también es un requisito que los chicos vayan bien en la escuela lo que revisan de manera cruzada con los padres. Con los entrenamientos de lunes, miércoles y viernes son muy estrictos con la asistencia. Se realizan en la cancha anexa del Estadio Nacional, lugar donde la academia tiene sus oficinas.

Los entrenamientos de la Juventus Academy son mixtos en algunas categorías, los jugadores van de los 7 a los 17 años. Foto: John Durán. Los entrenamientos de la Juventus Academy son mixtos en algunas categorías, los jugadores van de los 7 a los 17 años. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

A la hora de los entrenamientos tienen un fisioterapeuta en la cancha que los vigila por alguna lesión. Los sábados antes de los partidos los chicos reciben clases de italiano para que se identifiquen un poco más con la identidad del club.

El staff de entrenadores también recibe clases del idioma para que con algunas palabras en ese idioma dirijan a los chicos y hacer aún más cerca la experiencia a lo que se vive en Italia.

La Juve afirma que llegó para quedarse en Costa Rica y ayudar a ser personas de bien y éxito a muchos chicos y chicas como Jimena, ser un cómplice para cumplir sueños.

Ven y forma parte de @juventusacademycr y vive la #experienciajuventus Posted by FTA - Desarrollo de Atletas on Friday, October 13, 2017