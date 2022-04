¡No le aguantaron! Así respondió Saprissa ante ausencia de Christian Bolaños en el clásico

Christian Bolaños es la gran ausencia morada del clásico. (Rafael Pacheco Granados)

La polémica en Saprissa no para con el tema relacionado con Christian Bolaños y la fiesta que se pegó el sábado anterior en el Picnic.

A pesar de ya haber superado su lesión y que los morados no están sobrados de jugadores, el volante no fue citado para el clásico de este miércoles y ante la consulta de La Teja al encargado de prensa de la “S” dijo que habrá que preguntarle al entrenador Jeaustin Campos, ya que esta habría sido una decisión meramente suya.

“Ese tema podrán consultarlo con el director técnico Jeaustin Campos en conferencia de prensa”, dijeron en la S.

No cabe duda que el tema trae mucha cola y habrá que esperar qué dice Campos al finalizar la mejenga.

Sobre este tema, el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, reconoció esta noche previo al clásico nacional que le dolió lo sucedido con Christian Bolaños y Kendall Waston, cuando se fueron a un concierto en lugar de apoyar al club a pesar de estar reportados como lesionados.

“Es un tema de varios niveles, es la realidad, no es blanco o negro. Ellos están en su derecho de hacer algo dado que no estaban convocados para el partido, pero por otro lado en el momento tan difícil que estamos pasando, también es importante transmitir ciertos mensajes”

“A mí en lo personal me hubiera gustado que los mensajes que se transmitieron fueran de más solidaridad con el grupo, por llamarlo así, aunque no hubiera un impedimento que ellos no fueran a esa actividad personal en su tiempo libre al no estar convocados, a mí me dolió verlos ahí, le soy sincero”, dijo.