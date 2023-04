¡No llora, pero se acuerda! David Patey publica carta a uno de sus grandes amores

Patey siempre estuvo comprometido con el club en el tiempo que estuvo a cargo. Archivo.

Fuerza Herediana cumplió 10 años administrado al Club Sport Herediano y por eso el empresario gringo, David Patey, quien fue presidente del club, publicó en Facebook una carta reviviendo sus días cuando estaba a cargo del Team.

En la primera parte describió cómo encontró al club antes de administrarlo, un ambiente que pocos se atreverían a aceptar.

“Hoy (sábado) hace 10 años exactos fue mi inicio frente el Club Sport Herediano. Jugadores y equipo administrativo sin salarios, 45 demandas laborales, preocupación de marca para los patrocinadores y una afición sumamente preocupada para el futuro de un equipo con casi 100 años en juego”, citó.

Luego contó de forma jocosa cómo uno de los actuales directivos del club lo convenció para que se mandara de jupa al proyecto y hasta se fue pollo por no cumplir una promesa.

“Nunca voy a olvidar una frase que salió de mi boca en una reunión con Aquil Alí (quien tiene el mérito de traerme a mí y a nuestros otros socios al Herediano en todo eso), junto Jorge and (y) Rándall Castro de la Asociación Club Sport Herediano cuando estábamos negociado tomar las riendas como evidentemente lo hicimos ‘yo entro al proyecto… siempre y cuando no pierdo mi privacidad’, juepucha, qué pollito yo… pensar que entrar al Herediano como presidente en las condiciones que se encontraba el club y no perder mi privacidad”, agregó.

Por último, resumió su experiencia frente al cuadro florense, cómo se ganó el cariño de muchos rojiamarillos y cerró con su frase patentada “Abrazo de gol”.

“Pero bueno, fue lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que 10 años más espectaculares. Esta foto adjunta es justo minutos después de firmar el acuerdo en aquel entonces. Mi eterno amor y gracias para el equipo y la afición que me han dado tanto apoyo y felicidad durante todo este tiempo. A ustedes y los demás aficionados de otros equipos leyendo aquí… fútbol es para hacer amigos… les mando un gran…. Abrazo de gol!”, finalizó.

Patey estuvo a cargo del club desde el 2013 al 2018 y desde aquel entonces fue clave en el repunte rojiamarillo en el fútbol nacional.