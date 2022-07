¡No se va! Katherine Alvarado renovó con el Saprissa

La volante Katherine Alvarado renovó un año más con el Saprissa. Prensa Saprissa.

La volante Katherine Alvarado renovó por un año más con el Deportivo Saprissa.

La jugadora de 31 años ha ganado tres de los cuatro títulos que tiene el Monstruo y seguirá vestida de morado y blanco para luchar por la quinta copa, que tanto anhelan las moradas.

“Solo el que lo siente lo puede decir: Saprissa es algo completamente distinto, es algo que se lleva en la sangre. Es algo que, al menos yo, lo siento mucho y tengo mucho amor por la camisa y la institución”.

“Por eso estoy aquí, yo estoy donde soy feliz y aquí soy feliz, aquí es donde quiero seguir. Saprissa es grandeza, pureza, es algo que solo los que realmente lo sentimos lo podemos decir”, expresó la jugadora.

Además de jugar en San José y Saprissa, Alvarado tiene experiencia como legionaria, en equipos como Patriotas de Boyacá en Colombia, FC Sport 39 en Finlandia y Espanyol de Barcelona, en España.

“Siento una responsabilidad y me gusta mucho compartir el aprendizaje y todo lo que he vivido y he podido aprender y crecer. Así como transmitirlo a las jugadoras más jóvenes. Estoy encantada de hacerlo y de verlas crecer como jugadoras y como personas”, añadió la volante.