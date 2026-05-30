No se va, no se va.... Mariano Torres renueva con el Deportivo Saprissa

Mariano Torres se queda en el Saprissa y renovó con los morados por seis meses más; es decir, hasta diciembre del 2026.

Este viernes, los tibaseños anunciaron la extensión de contrato del capitán.

El contrato de Mariano, quien está en este momento en su natal Argentina, vencía en estos días y la dirigencia logró un acuerdo con el jugador.

Mariano Torres sigue con Saprissa hasta diciembre del 2026. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

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Así anunció Saprissa la renovación de Mariano Torres:

¡Renovado! Algunos nacen para este escudo; toda historia grande merece más capítulos.