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No se va, no se va.... Mariano Torres renueva con el Deportivo Saprissa

Saprissa dio a conocer que el capitán saprissista Mariano Torres sigue en el cuadro morado

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Mariano Torres se queda en el Saprissa y renovó con los morados por seis meses más; es decir, hasta diciembre del 2026.

Este viernes, los tibaseños anunciaron la extensión de contrato del capitán.

El contrato de Mariano, quien está en este momento en su natal Argentina, vencía en estos días y la dirigencia logró un acuerdo con el jugador.

Mariano Torres festeja su gol contra Herediano.
Mariano Torres sigue con Saprissa hasta diciembre del 2026. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

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Así anunció Saprissa la renovación de Mariano Torres:

¡Renovado! Algunos nacen para este escudo; toda historia grande merece más capítulos.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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