Noelia Bermúdez presume orgullosa a su nuevo amor

La portera de Alajuelense vive un gran momento fuera de la cancha

Por Yenci Aguilar Arroyo
Noelia Bermúdez presumió a su nuevo amor. Instagram Noelia Bermúdez.
La portera de Alajuelense, Noelia Bermúdez, presumió a su nuevo amor.

Este martes, la guardameta de la Selección Nacional mostró en sus redes sociales su más reciente adquisición: un carrito salido de agencia, nuevo de paquete.

La cara de Bermúdez lo dice todo: la multicampeona con las leonas, estaba más que feliz por su regalito, en medio de los preparativos de su boda con la jugadora Fabiola Villalobos.

“Mi nuevo 4x4″, escribió Noe en una historia en Instagram, a minutos de irse a casa con su nuevo chuzo.

