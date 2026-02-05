Nos devolvemos en el tiempo y le mostramos el paso de Hernán Medford como jugador del Saprissa

Hernán Medford vuelve a casa y está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia con el Deportivo Saprissa, un club que marcó su carrera, como jugador y entrenador.

A sus 57 años, el Pelícano llegará al equipo que lo consagró en el fútbol nacional. El exdelantero tenía apenas 19 años cuando fue fichado por la “S”, luego de su paso por Sagrada Familia. En 1987 y en su primer paso por el club, marcó 30 goles.

Gracias a don Luis Fernando Rodríguez, encargado de la página Lente Morado, podemos devolvernos en el tiempo y observar al Pelícano en sus tiempos de futbolista.

Hernán Medford llegó al Saprissa luego de su paso por Sagrada Familia. Fotos: cortesía Lente Morado. (Fotos: cortesía Lente Morado. /Fotos: cortesía Lente Morado.)

El paso de Hernán Medford en el Saprissa

En 1990, Hernán hizo maletas y vivió su primera experiencia en el extranjero, en Yugoslavia. En 1993 regresó al Monstruo y un año después comenzó una exitosa etapa en el fútbol mexicano.

En el 2001 volvió a Tibás para retirarse y dos años después asumió el banquillo técnico del equipo morado, con el que consiguió el tan recordado tercer lugar en el Mundial de Clubes de Japón.

LEA MÁS: Reviva los 90 años del Saprissa a través de los ojos de uno de sus más fieles aficionados

Hernán Medford (de cuclillas, primero a la izquierda) llegó a Saprissa en 1987. Fotos: cortesía Lente Morado. (Fotos: cortesía Lente Morado. /Fotos: cortesía Lente Morado.)

Hernán Medford llegó a Saprissa cuando tenía 19 años. Fotos: cortesía Lente Morado. (Fotos: cortesía Lente Morado. /Fotos: cortesía Lente Morado.)

Hernán Medford tuvo un paso muy exitoso por el Saprissa. Fotos: cortesía Lente Morado. (Fotos: cortesía Lente Morado. /Fotos: cortesía Lente Morado.)

Hernán Medford (17) celebrando un gol junto a Enrique Díaz. Fotos: cortesía Lente Morado. (Fotos: cortesía Lente Morado. /Fotos: cortesía Lente Morado.)

Hernán Medford jugó en 3 ocasiones para el Saprissa, al lado de jugadores como Benjamín Mayorga y Evaristo Coronado. Fotos: cortesía Lente Morado. (Fotos: cortesía Lente Morado. /Fotos: cortesía Lente Morado.)

Hernán Medford (de cuclillas, tercero a la izquierda) tiene 57 años. Fotos: cortesía Lente Morado. (Fotos: cortesía Lente Morado. /Fotos: cortesía Lente Morado.)

Hernán Medford (de pie, segundo a la izquierda) junto a Roger Flores y Vladimir Quesada. Fotos: cortesía Lente Morado. (Fotos: cortesía Lente Morado. /Fotos: cortesía Lente Morado.)

Hernán Medford regresó a Saprissa en el 2001 para su retiro. Fotos: cortesía Lente Morado. (Fotos: cortesía Lente Morado. /Fotos: cortesía Lente Morado.)