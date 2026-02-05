Nos devolvemos en el tiempo y le mostramos el paso de Hernán Medford como jugador del Saprissa

Hernán Medford vuelve a casa y está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia con el Deportivo Saprissa, un club que marcó su carrera, como jugador y entrenador.
A sus 57 años, el Pelícano llegará al equipo que lo consagró en el fútbol nacional. El exdelantero tenía apenas 19 años cuando fue fichado por la “S”, luego de su paso por Sagrada Familia. En 1987 y en su primer paso por el club, marcó 30 goles.
Gracias a don Luis Fernando Rodríguez, encargado de la página Lente Morado, podemos devolvernos en el tiempo y observar al Pelícano en sus tiempos de futbolista.
El paso de Hernán Medford en el Saprissa
En 1990, Hernán hizo maletas y vivió su primera experiencia en el extranjero, en Yugoslavia. En 1993 regresó al Monstruo y un año después comenzó una exitosa etapa en el fútbol mexicano.
En el 2001 volvió a Tibás para retirarse y dos años después asumió el banquillo técnico del equipo morado, con el que consiguió el tan recordado tercer lugar en el Mundial de Clubes de Japón.
