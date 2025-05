Noticia de que Alajuelense no irá al Mundial de Clubes generó infinidad de burlas

Noticia de que Alajuelense no irá a Mundial de Clubes generó infinidad de burlas. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio a conocer este martes que no le dio la razón ni al León de México ni a Alajuelense en sus aspiraciones de participar en el Mundial de Clubes.

En el caso del León, quedó fuera por no cumplir con la regla de multipropiedad, mientras que a los manudo no les dieron pelota, aunque por ahora no se han detallado los motivos, lo que generó una ola de burlas en contra de los rojinegros en redes sociales.

LEA MÁS: León manda un fuerte mensaje tras quedar fuera del Mundial de Clubes por denuncia de Alajuelense

“Jajajajaja lo peor es que en serio creyeron que iban a ir...”, “El hazme reír del mundo jajajaja...Solo Saprissa fue al Mundial de Clubes y quedó de tercero jajajaja”, “A poner a jugar a Campbell en el torneo nacional. Se perdió todo el tiempo que lo tuvieron en reposo para cuidarlo para el mundial”, “Pero ni a la esquina llegaron”, “Primero los engañan con el Liga campeón y luego con el Mundial de Clubes. Pobre afición, cómo sufren”, “Jajajajaajaja ni con apelaciones van al Mundial de Clubes”, dicen algunos comentarios en la publicación de La Teja sobre el tema.

LEA MÁS: Golazo en tiempo extra pone a Consultants en la final de segunda división

Los usuarios también inundaron los comentarios en otras páginas deportivas, donde todo apunta a que este será el tema del día.

La aparente solución, por lo que ha dicho la FIFA en días pasados, es que se jugará un repechaje entre el América de México y Los Ángeles FC de Estados Unidos, para decidir el sustituto del León.