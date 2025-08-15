Deportes

Novia de jugador de Alajuelense mostró los sacrificios que implica andar con un futbolista

La joven mostró lo difícil que puede ser llevar una relación con un futbolista

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Doryan Rodríguez, Deylan Aguilar, Creichel Pérez y Aarón Salazar durante el reconocimiento del Estadio Nacional de Nicaragua, donde Liga Deportiva Alajuelense jugará contra Managua FC.
Novia de jugador de Alajuelense mostró los sacrificios de andar con un futbolista. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alondra Valverde, novia del extremo de Alajuelense, Creichel Pérez, compartió los sacrificios que ha tenido que enfrentar por estar en una relación con un jugador.

“Todas dicen querer tener un novio futbolista... pero nadie entendería, verdaderamente, lo que significa tener uno”, escribió la joven en unas imágenes publicadas en su cuenta de TikTok.

En la publicación, Alondra compartió capturas de conversaciones y momentos personales en los que deja ver cómo los entrenamientos, los horarios complicados, y los viajes, muchas veces, les impiden pasar tiempo juntos. Aun así, destacó lo bonito de compartir el mismo sueño y apoyarlo desde donde esté.

“Porque a pesar de todo lo que hemos vivido, seguimos juntos, luchando día a día por lo nuestro. Sigo apoyándote como siempre, incluso más fuerte que el primer día”, fueron parte de sus palabras.

En cuanto a la carrera del jugador manudo, su representante había dicho a Tigo Sports Radio, que existe la posibilidad de que continúe su carrera en la segunda división de Alemania.

Este fue el video compartido por la novia de Creichel Pérez.
