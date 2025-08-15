Novia de jugador de Alajuelense mostró los sacrificios que implica andar con un futbolista

Novia de jugador de Alajuelense mostró los sacrificios de andar con un futbolista. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alondra Valverde, novia del extremo de Alajuelense, Creichel Pérez, compartió los sacrificios que ha tenido que enfrentar por estar en una relación con un jugador.

LEA MÁS: Joel Campbell cuenta cómo va su recuperación tras la lesión y cuándo volvería a jugar

“Todas dicen querer tener un novio futbolista... pero nadie entendería, verdaderamente, lo que significa tener uno”, escribió la joven en unas imágenes publicadas en su cuenta de TikTok.

En la publicación, Alondra compartió capturas de conversaciones y momentos personales en los que deja ver cómo los entrenamientos, los horarios complicados, y los viajes, muchas veces, les impiden pasar tiempo juntos. Aun así, destacó lo bonito de compartir el mismo sueño y apoyarlo desde donde esté.

LEA MÁS: Hernán Medford y el curioso dato con Machillo Ramírez por el que está esperando encontrárselo

“Porque a pesar de todo lo que hemos vivido, seguimos juntos, luchando día a día por lo nuestro. Sigo apoyándote como siempre, incluso más fuerte que el primer día”, fueron parte de sus palabras.

En cuanto a la carrera del jugador manudo, su representante había dicho a Tigo Sports Radio, que existe la posibilidad de que continúe su carrera en la segunda división de Alemania.