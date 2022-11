“Nuestra cabeza está en el Mundial, en Costa Rica”, dice Luis Enrique

El entrenador de la Selección de España, Luis Enrique, afirmó que el equipo, campeón del mundo en el 2010, ya está listo para la Copa del Mundo. AFP. (KHALIL MAZRAAWI/AFP)

El seleccionador español, Luis Enrique, aseguró que “nuestra cabeza está en el Mundial”, esto para explicar cómo repartió los minutos de sus jugadores en el amistoso en que vencieron 3-1 a Jordania.

“Es el primer partido de mi carrera en que no he hecho yo la alineación, sino que la han hecho los jugadores en función de los minutos que creían oportunos para llegar bien al primer partido contra Costa Rica”, dijo el entrenador de la Roja en rueda de prensa tras el encuentro de este jueves.

España derrotó 3-1 a Jordania y está lista para enfrentar a Costa Rica

Esguince. El lateral izquierdo José Luis Gayà sufrió un esguince de tobillo y su participación en el Mundial no peligra. La resonancia a la que fue sometido el jugador este jueves confirmó que sufre un “esguince lateral de bajo grado en tobillo derecho”, informaron fuentes de la Federación Española de Fútbol. El defensor del Valencia, de 27 años, se lesionó el miércoles en el entrenamiento contra Jordania este jueves en Amán.

El defensor Cesar Azpilicueta (izquierda) jugó contra Jordania. AFP. (KHALIL MAZRAAWI/AFP)

“Yo sólo me he limitado a coordinarlo para que se ajustaran lo más posible a esos minutos”, afirmó antes de explicar que preguntó a cada jugador los minutos que creía que le convenía. “A partir de ahí, me he hecho mi batiburrillo (mezcla). No ha sido fácil, pero creo que la mayoría ha jugado los minutos que querían jugar.

“Lo único que he marcado es que quería en las dos partes un equipo que fuera competitivo y que fuera a ganar el partido, eso lo he conseguido”, aseguró.

“El resultado no era lo prioritario, pero teniendo en cuenta que cuando te pones la camiseta de España hay que competir y demostrar que podemos competir en cualquier sitio, eso y que nuestra cabeza está en el Mundial, en Costa Rica”, aseguró Luis Enrique.

El delantero Ansu Fati volvió a la Roja y anotó. AFP. (KHALIL MAZRAAWI/AFP)

“Le hemos dado la seriedad que necesitaba el partido, hemos estado bastante acertados en algunos aspectos del juego, en otros hay que mejorar, pero el objetivo era jugar un partido bueno para no dar opciones al rival y lo hemos conseguido.

“Ahora empieza el Mundial de verdad”, concluyó.