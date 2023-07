Nueva miembro del Comité Ejecutivo tiene claro qué le urge más a la Fedefútbol

Silvia Bolaños afirma que la breteada para mejorar la imagen de la Fedefútbol es bien dura. (Rafael Pacheco Granados)

En menos de un mes, el nuevo Comité Ejecutivo de la Fedefútbol asumirá sus funciones con Osael Maroto a la cabeza y un grupo que eligió con la idea de sanear el fútbol nacional.

Una de las figuras que se comerá esta bronca es Silvia Bolaños, presidenta del Puntarenas FC y quien será la próxima tesorera. Ella sabe que el brete no será fácil y tiene claro por dónde hay que entrarle.

La dirigente habló con La Teja sobre lo que será este nuevo reto, sus enfoques son claros, limpiar la imagen de una institución muy golpeada y cuidar que no les vuelvan a meter otro golazo como ocurrió con el contrato de Luis Fernando Suárez.

-Hay un desencanto de la afición debido al anterior Comité Ejecutivo, ¿Es más difícil entrar en esas condiciones al puesto?

Lo que vive el país, en términos deportivos, es un reto enorme que tenemos que asumir, por supuesto que los ojos de Costa Rica estarán puestos en lo que haga el nuevo Comité Ejecutivo y en eso tenemos que ser sumamente cuidadosos y responsables, al primer error, por supuesto que nos lo van a cobrar.

La gente está resentida con la federación, con el Comité Ejecutivo, con lo que se ha hecho hasta ahora, bien o mal. No quisiera juzgarlo de antemano, vamos a revisar los informes y a partir de ahí tomar las acciones que se tengan que tomar.

La mala imagen de Rodolfo Villalobos y Luis Fernando Suárez tiene resfriada a la afición. (Alonso_Tenorio)

-¿Quitarle a la gente esa sensación de que todo lo que tiene que ver con la Fedefútbol le genera rechazo es la tarea más difícil?

Para mí sí, ese es el reto más grande que tenemos, porque debemos generar en la gente una percepción diferente de la que tiene hoy del Comité Ejecutivo y de la Federación. Por supuesto que esto empaña al fútbol nacional, pero si empezamos a hacer una buena labor, más gente va a empezar a ir a los estadios y será beneficioso para todos los equipos.

-El tema de la liquidación y la rescisión del contrato de Luis Fernando Suárez es muy complejo e imagino que no es sencillo de manejar.

Efectivamente, lo primero que haré es pedir los informes de la fiscalía que analizó todos los contratos para ver con lupa y lujo de detalles cuáles son las opciones que tenemos para no impactar las finanzas de la Federación.

-¿Cómo abogada le sorprende que se negociaran contratos de esta manera en el caso de Suárez?

Como abogada me preocupa la ligereza en el análisis de las condiciones, como miembro de juntas directivas que he sido por muchísimos años, sé que tiene que cambiarse la cultura en estos órganos, de que muchas veces los documentos llegan, se envían y no se leen, simplemente se botan.

Creo que eso es parte de las cosas que tenemos que cambiar, hay que ser mucho más estudiosos, mucho más responsables, leer los informes y los contratos y saber verdaderamente qué es lo que se está votando.

-¿Cómo toma usted que hasta al representante hubo que indemnizar? Ahí uno se pregunta ¿si realmente habrán leído el contrato para aprobar eso?

Eso no lo sé porque no estuve ahí en el momento que se firmó el contrato, lo que sí te digo es que quienes vamos a asumir ahora en el Comité Ejecutivo tenemos que tener esa responsabilidad y no cometer los mismos errores.

-¿Con el nuevo Comité ese tipo de acuerdos no se harán?

Lo que le puedo decir es que tenemos un muy buen líder que es don Osael Maroto y bajo su perfil de liderazgo de empresario, creo que las cosas sí van a cambiar.

-¿Para usted qué ha significado irrumpir en el fútbol primero en Puntarenas FC y ahora en la Fedefútbol en el Comité Ejecutivo luego de estar vinculada en otras áreas como la política?

Quiero dejar claro que no soy política, he ocupado cargos públicos, pero no tengo ninguna filiación a un partido político en este país. El proyecto de Puntarenas es familiar y claro que tengo una vinculación directa con el club y he trabajado en la administración y hasta hace unos meses decidí aceptarle el ofrecimiento a mi primo de asumir la presidencia.

Esa experiencia que he tenido en otras áreas de la vida, creo que me suma mucho para el reto que tengo que enfrentar en el Comité Ejecutivo,

-Son seis equipos que estarán representados en el Comité Ejecutivo, los cuatro tradicionales, el del nuevo presidente que iba por añadidura y luego Puntarenas, que es el único no tradicional que le dan esta oportunidad por así decirlo, ¿Qué le dice eso?

Me encanta que me haga esa pregunta, porque lo he dicho y lo quiero repetir, esta no es una oportunidad para Silvia Bolaños, es una oportunidad para la provincia de Puntarenas y que el PFC vuelva a retomar un espacio en el Comité Ejecutivo de la Federación, es un logro importantísimo como club, porque esto no lo logro solo yo, poder estar allí, trabajar y haberme visibilizado en la Unafut es parte del trabajo de toda la gente que está detrás de mí, para todos es esta designación. Ya lo he dicho, esto no es un tema político para mí, sino para toda la provincia.