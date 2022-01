Nueva portera de Dimas Escazú empezó su carrera como volante cinco

Yenith Bailey se formó como futbolista en el medio campo --era volante cinco--, pero el marco la fue jalando poco a poco a tal punto que actualmente es la nueva portera de Dimas Escazú.

La portera Yenith Bailey tiene 20 años y viene con hambre de triunfo. (Dimas Escazú)

Bailey, de 20 años, es panameña y jugó en etapas escolares y colegiales en la cintura de la cancha, pero cuando dio el salto al San Francisco, en la primera división de su país, se puso los guantes y no se los quitó nunca más.

Su calidad en el marco le permitió llegar al Sporting canalero y ahí fue convocada a la selección panameña y desde entonces se adueñó de la titularidad.

La portera viajó a Paraguay en el 2019 para jugar con el Libertad Limpeño y jugó la Copa Libertadores. En el 2020 regresó a Panamá con el Tauro y logró el campeonato y la supercopa.

La guardameta firmó un contrato por dos torneos, o sea, que estará en el país toda la temporada 2022.

“Mi expectativa es mejorar, ganar, que es lo principal, por lo que uno viene. Estaba hablado (que venía) desde el año pasado, desde octubre, con Geovann Vargas, el técnico”.

-¿Qué sabe del torneo costarricense?

Que es demasiado competitivo, es lo principal, por algo vengo, para estar en competencia, mantenerme y además para triunfar, que es lo que uno quiere. Además para salir un poco del confort que uno tiene, aprender un poco más con una competencia muy estricta para mejorar.

- ¿Conversó con alguna de las panameñas que juegan o han jugado aquí?

Con Yomira Pinzón (Saprissa), con Nicole de Obaldía, de Sporting, todas me dieron referencias positivas y también me dieron la bienvenida. Hablé además con Natalia Mills (Alajuelense) y me dijeron que era lo mejor para mí venirme y que la competencia es muy sana.

La pana firmó un año. (Dimas Escazú)

- ¿Qué le ha parecido Dimas Escazú, ¿está para dar la pelea?

Sé que es un grupo muy unido, es como una familia, hay muchas jugadoras jóvenes y eso es bueno. Estamos para pelear, el equipo está bien, puede ser campeón, subcampeón, creo que podemos estar en la final.

- ¿Por qué cree que el fútbol tico vuelve a ver a las panameñas?

Sí, ya hay muchas, quizás es la forma de jugar, que lo hacen bien.

Satisfecho

El técnico Vargas expresó que anhelaba reforzar la portería del equipo y por eso se mandó a traer a Bailey.

“Estamos muy contentos porque sabemos que es una portera de un buen nivel, con mucho cartel, que a pesar de su edad tiene experiencia. Creemos que era un punto de mejora para esta temporada 2022 y esperamos que nos venga a aportar y a sumar para lograr el objetivo, que es clasificar y buscar una final”, dijo Geovanni Vargas, director técnico de Dimas.