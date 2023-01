Nuevo delantero de Alajuelense fue un ángel para sus vecinos damnificados en Honduras

Ángel Tejeda tiene una sorprendente historia de vida. Fotografía: Lilly Arce.

Ángel Tejeda, nuevo delantero de Alajuelense y quien fue presentado este jueves, espera ser un ángel para el león, al igual que lo fue para sus vecinos damnificados en Honduras, víctimas de los estragos del huracán Eta en 2020.

Si el catracho tiene el mismo sacrificio, entrega desinteresada y esfuerzo que puso para velar por el bienestar y las vidas de sus vecinos en el sector de La Lima, ubicada en el departamento de Cortés, al sur de Honduras, podría dar mucho de qué hablar en en el equipo rojinegro.

El nuevo artillero manudo tuvo una experiencia muy cercana con la muerte en noviembre del 2020, ya que fue testigo de la furia de la naturaleza debido a un huracán que lo tuvo incomunicado durante tres días.

Fue una situación en la que se tuvo que refugiar en el techo de su casa para salvarse de las inundaciones. Además estuvo sin energía eléctrica, ni señal de celular ni batería para alertar sobre lo que pasaba con él y sus vecinos.

El diario Diez de Honduras le realizó una entrevista en la que el delantero explicó el suceso y todo lo que pasó en aquellos momentos de angustia, la nota destaca que le hizo honor a su nombre para ayudar a sus vecinos.

“Me tocó ver la forma en cómo se inundaban las casas, miré cómo entraba el río por las calles, se inundó mi carro y lo perdí. Lo más triste fue cuando cayó la noche, el frío, los zancudos, no teníamos qué comer y en la terraza donde estábamos con la familia tuvimos que buscar la manera de cómo los niños podían dormir, buscamos cobijas. Me tuve que meter a buscar cobijas con el agua al pecho, pero lo hice por ellos, los niños, por esa familia y me tocó dormir en el techo con una camisa, tapándome de los zancudos y cubriéndome del frío. Eso fue lo más duro”, dijo.

Uno de los puntos más fuertes fue cuando un helicóptero llegó para rescatarlos, los cuerpos de socorro le dijeron que se fuera con ellos, pero él le dio su lugar a unas vecinas y los hijos de estas porque la estaban pasando peor.

“En el momento que se llenó de agua, tuvimos la certeza de que todo lo hace Dios porque sabía que necesitaríamos de esas cosas (comida). El agua llegó hasta la mitad de las casas. Había dos refrigeradoras, la de mi vecino y la de la casa de mi primo, las cuales se dieron vuelta, pero quedaron con las puertas hacia arriba, así que a eso de las siete u ocho de la noche, decidí bajar y encontré agua, jugos, queso, mortadela y huevos que estaban bien.

“Los subí y pudimos conservar una estufa de gas que subimos arriba y gracias a Dios funcionaba. La encendimos con un chispero y pudimos comer, beber agua… lo que no podíamos era salir porque la corriente de agua era muy fuerte”, detalló.

Ángel Tejeda vivió difíciles momentos con el huracán Eta. Foto: Diario Diez.

Por tres días pasó las mayores incomodidades, durmiendo en el techo y al siguiente en un carro en el que se pudo meter, experiencia totalmente diferente a las comodidades que tendrá en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense, lugar en el que afirmó este jueves sentirse a las mil maravillas.

Tejeda, campeón con tres equipos diferentes en Honduras, Real España, Motagua y Honduras Progreso, no le da miedo decir que viene a conseguir exactamente lo mismo con el León.

“Cuando se viene a un equipo, se sabe por todo lo que tienen, la comodidad que te dan, que son equipos que están preparados para pelear títulos y uno tiene que venir con esa mentalidad, con ganas de hacer bien las cosas.

“En lo personal quiero conseguir títulos aquí, vivir más años acá, hacer goles que es como te ganas a la gente, a la prensa. Eso será el trabajo día a día y la confianza entre nosotros como compañeros, vengo a trabajar y dar lo mejor de mí”, destacó este jueves en su presentación.

Ángel tiene una buena prueba por delante, demostrar que está a la altura del reto que le ofrece Alajuelense y no ser uno más que entró y se fue sin pena ni gloria.