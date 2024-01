Nuevo fichaje del Herediano confesó sus colores hace unos años y cuál es su ídolo en el fútbol tico

Joshua Canales estuvo tres años en el fútbol mexicano Fotografía: Cortesía/ Archivo GN

Herediano sorprendió en el mercado de fichaje con la contratación del mediocampista Joshua Canales, tico que también cuenta con la nacionalidad hondureña y panameña, la última ficha del Team en el mercado de fichajes que cierra este miércoles.

La historia del nuevo florense es sumamente curiosa, pues además de contar con múltiples nacionalidades, es un viejo conocido del técnico Héctor “Pity” Altamirano con quien conoció en Gallos de Querétaro en México, pero una confesión que hizo pica aún más.

En una entrevista brindada hace tres años al periodista Keishmer Gómez de ESPN, Canales confesó que desde chamaco sigue el fútbol tico y además que desde carajillo es o era morado y cuál era su ídolo.

“Yo crecí en Costa Rica y mi sueño de niño es jugar para Costa Rica, mi equipo de toda la vida es Saprissa, mi ídolo de la infancia es ‘Paté’ Centeno, toda mi vida ha sido así, haber nacido en Costa Rica, me dio el deseo de poder jugar con Costa Rica”, destacó sin pena.

En aquel momento, el jugador reconoció que siempre tuvo mucha afinidad con Saprissa aunque vivía en Alajuela, motivo que le complicaba irse a ligas menores moradas por eso se fue al Carmelita.

“Quise, pero me quedaba demasiado lejos, yo crecí en Alajuela no en San José, pero morado de toda la vida, mi papá era morado y toda mi familita también, entonces desde niño estuvo ese deseo, morado desde el nacimiento”, añadió.

Morado de toda la vida, mi papá era morado y toda mi familita también, morado desde el nacimiento — Joshua Canales

Al consultarle sus características, destacó la pegada de los tiros, un detalle que afirma le admiraba mucho al Paté.

“Digamos que una de las mejores cualidades de ‘Paté’ era el tiro libre, y esa es una de mis principales virtudes actualmente, podría decirte eso. No he tenido esa oportunidad de conocerlo, he tenido mala suerte, tengo unas camisetas de Walter Centeno que me encantaría que me firmara, pero nunca lo he visto, no lo he conocido”, dijo entonces.

Carrera

En Costa Rica Joshua salió de Carmelita rumbo a México, donde lo compró Gallos Blancos, salió un par de veces a préstamo a equipos de la segunda división como Tlaxcala y Toros de Celaya, su último equipo antes de regresar al fútbol nacional.

Casualmente en Celaya fue compañero de otro jugador que volvió a Tiquicia, como lo es el paraguayo Fernando Lesme, quien fichó para el Clausura 2024 a préstamo con Alajuelense.

Joshua tiene 23 años y tres desde que ya juega como profesional, especialmente en México, tiempo en el que sin duda ha madurado su fútbol y posiblemente visto el deporte de otra manera, los colores de su corazón puede ser que sigan, pero la entrega y el esfuerzo para defender los que ahora viste, es parte de su entrega como profesional.