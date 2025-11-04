Nuevo papelón: Honduras vuelve a quedar en evidencia en el fútbol internacional

El fútbol de Honduras sigue de malas; los catrachos acaban de recibir una tremenda goleada de 7-0 en la Copa Mundial Sub-17 de Catar ante el combinado de Brasil.

Honduras, uno de los rivales de Costa Rica en las aspiraciones para ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sigue viviendo un momento futbolístico complejo, después de que sus clubes perdieran en una misma semana sus series de la Copa Centroamericana, y ahora también la selección Sub-17 cayera derrotada en la cita mundialista.

Motagua fue eliminado en el repechaje para ir a la Concacaf Champions Cup ante Cartaginés; Olimpia fue vencido por Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana y Real España quedó fuera frente al Xelajú de Guatemala.

Esta es la Selección Sub-17 de Honduras, que se llevó una enorme goleada ante Brasil en el Mundial de Qatar. (Federación de Honduras/Federación de Honduras)

Ahora, tras días oscuros para los catrachos —como lo señala su propia prensa—, quienes viven un momento complejo en el fútbol, reciben una paliza de esta naturaleza por parte de Brasil en el Mundial Sub-17. Ya en la etapa inicial, el marcador era de goleada.

En apenas 18 minutos, Brasil ya le ganaba por tres goles a la bicolor, y al minuto 45+3 cayó el cuarto.

Al minuto 59, Víctor Hugo, de cabeza, marcó la quinta anotación, para luego, al 74 y 90, Ângelo y Gabriel Teles, marcaron el sexto y séptimo, respectivamente.

Alajuelense le dio duros golpes al fútbol de Honduras tras eliminar a Motagua y Olimpia en el propio país catracho. (ORLANDO SIERRA/AFP)

La Selección Nacional de Honduras Sub-17 volverá a la acción hasta este viernes 7 de noviembre, cuando, a las 9:45 a. m., se enfrente a Zambia.

El combinado catracho se enfrentará a Costa Rica, pero en categoría mayor, el martes 18 de noviembre, en el Estadio Nacional de San José. Antes, Honduras visitará Nicaragua el jueves 13, partido muy relevante para nuestros intereses con miras al Mundial de Norteamérica 2026.