Nuevo técnico de Puntarenas FC deberá echarse a la bolsa a la afición

Alexander Vargas fue presentado como técnico del Puntarenas FC y tendrá la dura misión de echarse a la bolsa a los aficionados porteños, quienes se manifestaron inconformes por la salida de Horacio Esquivel.

Este lunes, el presidente del club, Héctor Trejos presentó a Vargas y a su asistente, Josué Martínez, quienes tomarán el barco para llevarlo a buen puerto, en su regreso a la máxima categoría.

Durante su presentación, Vargas - odontólogo de profesión - reconoció que su llegada al cuadro chuchequero se dio de forma muy rápida y espera agradar a la afición con trabajo.

“Imagínate que uno está empezando y sinceramente eso (poca aceptación de la afición) me da fuerza, me motiva más, respeto a la afición y quiero enamorarla pero la única forma es trabajando, no vengo a pasear por el Paseo de los Turistas, este es mi sueño”.

“Estoy tranquilo, esto es abono para mí, los respeto a todos y acepto eso, que la gente no crea en mi nombramiento, pero hay que trabajar y espero tener el apoyo de todos los que quieren realmente al equipo, porque lo más importante es la institución”, manifestó.

Antes de su llegada al Puerto, Vargas dirigió al equipo de San José, en la Liga de Ascenso y también estuvo a cargo de Guadalupe, en la primera división.

“Soy un apasionado, sabía desde que me llamó el profe (Henry Duarte), que me tomó por sorpresa sabía a lo que venía, he sido una persona que me gusta visualizar muchas cosas”.

“Me siento ilusionado, siempre he sido de retos no ha sido fácil para mí, desde que empecé a estudiar esto del fútbol y vengo a luchar como siempre lo he hecho. Soy un guerrero, sabiendo que tenemos personas de bien a mi lado, oportunidad que he venido trabajando callado, espero en Dios que todo fluya como debe ser”, afirmó.

Vientos de cambio

El presidente del Puerto, Héctor Trejos se refirió a la salida del entrenador Horacio Esquivel.

“Empezamos un nuevo camino y lo que pasó, pasó y quedó atrás. El proyecto va como debe de ir, tenemos un equipo, un proyecto, que poco a poco tendrá que irse consolidando, es importante decir que dentro de una institución, dentro de una empresa nadie es imprescindible y siempre se hará lo necesario para que el proyecto camine.

“Si mañana, los dueños del equipo creen que Héctos Trejos debe irse, Héctor Trejos se irá en pro del proyecto, si mañana, los dueños del equipo creen que Henry Duarte debe irse, probablemente se irá en pro del equipo y en pro de un proyecto que abarca más que la primera división”, comentó.

Para el dirigente, la decisión de despedir a Esquivel fue una decisión colegiada.

Sobre contrataciones y salidas en el club, Vargas recalcó que aún no puede hablar de fichajes.

“Al grupo lo conozco bien, tal vez a pocos jugadores no los he tenido como mis alumnos el torneo pasado en la Liga de Ascenso los tuve que enfrentar y quiero estar con ellos en cancha.

“No puedo emitir criterio sin tenerlos día a día, no quiero cambiar cosas que se han hecho bien, hay que conocer a los muchachos hablar con ellos”, afirmó.