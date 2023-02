Ojo a lo que mandó a hacer a los árbitros el entrenador de Guanacasteca

El entrenador de Guanacasteca, Horacio Esquivel, anduvo bien filoso este sábado en la conferencia de prensa luego del partido entre su equipo y Puntarenas FC que quedó 1 a 1.

A don Horacio le preguntaron por la actuación arbitral y por qué lo habían expulsado.

Dijo que le llegó una información de que el cuarto árbitro no puede estar metido en la zona técnica de ellos y eso fue lo que pidió. Supuso que por eso vio la roja. Después, le dijo a los réferis lo siguiente:

Horacio Esquivel le tiró a los árbitros y a Henry Duarte en la conferencia. (Jose Cordero)

“Hay que mandarlos a un curso de relaciones humanas, llegan con un ímpetu a hablarle a uno, que sean más educados. En su oportunidad, cuando jugamos en Guadalupe, una persona de ese gremio me dijo, ‘cuídese porque lo quieren echar’”.

“Sé que esto puede crear revuelo, pero no miento, ni digo cosas que no son. Si fue penal o no, lo respeto, se pueden equivocar”, opinó.