Ojo lo que hizo la Fedefútbol tras la ola de críticas por los precios de las entradas

La Federación Costarricense de Fútbol tuvo que hacerle frente a la ola de críticas que recibió luego de anunciar que las entradas para el encuentro entre la Sele y San Cristóbal, de este 6 de junio, tenían precios que iban desde los 12 hasta los 55 mil colones, muy por encima de lo que los fanáticos esperaban pagar.

Costa Rica quiere empezar con el pie derecho el camino al Mundial 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Para sacudirse de esto, este miércoles anunciaron una promoción 2x1. Todos los que compren entradas para el primer juego eliminatorio rumbo al Mundial 2026 ante San Cristóbal, también van a poder asistir al duelo amistoso contra Uruguay, que se juega este 31 de mayo.

¿Cómo va a funcionar la dinámica?

Según explicó la Federación en un comunicado, al comprar las entradas desde el sitio web specialticket.net, cada persona va a recibir dos boletos, uno para Uruguay y otro para San Cristóbal.

Es importante recalcar que es el mismo asiento para ambos juegos, así que no pueden hacer cambios de locación. Eso sí, si por alguna razón no puede o no quiere asistir a alguno de los dos, puede transferirle cualquiera de las dos entradas a otra persona.

Por su parte, quienes ya habían comprado para el partido contra San Cristóbal, en las próximas horas van a encontrar en la plataforma de Specialticket otro boleto, con su correspondiente QR, para ingresar al partido contra Uruguay.

Así que estén atentos y revisen constantemente la plataforma y su correos.