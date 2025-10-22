Olimpia es el último verdugo de Alajuelense en torneos centroamericanos

Alajuelense no pudo con Olimpia en la última ocasión que se vieron las caras.

Alajuelense acumula dos cetros centroamericanos al hilo, 2023 y 2024; sin embargo, hay un club que se encargó de evitar que los erizos tengan una copa más en sus vitrinas, y que en lugar de un bicampeonato, lo de los rojinegros fuera un tri.

Para el 2022, Olimpia derrotó en la final a la Liga, con un 3-2 en Tegucigalpa y un empate a dos en el Morera Soto. Los albos se llevaron ese cetro, en ese entonces llamado Liga Concacaf.

Alajuelense, que desde entonces ha sido casi imbatible, sumó el bicampeonato de forma invicta, derrotando a equipos como Cartaginés, en cuartos de final del 2023; Herediano, en semis; y Real Estelí de Nicaragua, en la final, en lo que se refiere a series de ida y vuelta.

En el torneo del año pasado, los manudos superaron al Comunicaciones de Guatemala, Antigua del mismo país, y de nuevo al Estelí nicaragüense en la serie por el título.

Series de Alajuelense y Olimpia desde la vuelta de torneos centroamericanos

Desde el regreso de campeonatos centroamericanos, con la Liga Concacaf en 2017, Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia se han visto las caras en tres series, con ventaja catracha, pues en dos de ellas salió airoso.

En esa primera edición de Liga Concacaf, en una serie de ida y vuelta, Olimpia impuso condiciones en Honduras, ganando 2-0 y 0-1 en el Estadio Nacional en La Sabana, ya que la Liga tenía suspensión en el Morera Soto.

En la edición del 2020, pese a que el partido fue a inicios del 2021, la Liga venció a los albos. En ese entonces, fue a un solo juego, debido a la pandemia. Dicho partido acabó sin goles, y en penales los manudos se llevaron el boleto a la final de dicha competencia, en la que al final lograrían el cetro del área contra Saprissa.

La última eliminatoria entre ambos fue la mencionada anteriormente, en el 2022, que acabó con los leones catrachos celebrando sobre los rojinegros.

Olimpia y Alajuelense empataron a dos en su último enfrentamiento en el Morera Soto. (Rafael Pacheco)

20 años sin ganarle al Olimpia

Alajuelense ha tenido complicaciones ante el Olimpia, ya acumula más de dos décadas sin derrotar al campeón hondureño

La última victoria de Alajuela sobre Olimpia, en un partido oficial, fue en 2005, en Honduras, 0-1, en la final del torneo de la UNCAF. Dicho certamen acabó siendo conquistado por los erizos.

En el 2012, Alajuelense derrotó 2-0 a Olimpia en el Alejandro Morera Soto; sin embargo, esta victoria liguista fue en un duelo amistoso entre ambos clubes.

Los manudos se ganaron el derecho para estar en estas semifinales tras derrotar al máximo adversario histórico de los albos, el Motagua, en la serie pasada.

Por su parte, Olimpia venció a un tradicional contrincante de la Liga en Costa Rica, como lo es Cartaginés, ganando en el Fello Meza, y haciendo lo mismo en territorio hondureño para así firmar el boleto y retar al actual bicampeón centroamericano.

Alajuelense recibirá al Olimpia este jueves a las 8:00 p.m. en la Catedral por la ida de semifinales de la Copa Centroamericana, mientras que la vuelta será la próxima semana en Tegucigalpa, para definir a uno de los finalistas de este certamen internacional.