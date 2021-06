Aquí no hay crisis, no hay tal culebra de pelos. No tiene que preocuparnos que Panamá, El Salvador y Canadá, que acaban de ganar su campito en la eliminatoria de Concacaf, vengan con ritmo de competencia, ni que hayan pasado por estresantes partidos en que si se dejaban puntos todo se complicaba. Hasta la parte emocional entrenaron.