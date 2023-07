Opinión del blanquiazul: Nueva temporada, nuevos objetivos y la misma ilusión

Empieza este jueves una nueva temporada para el Club Sport Cartaginés, en la que estaremos disputando tres torneos: la Liga Promerica, la Copa Centroamericana y el torneo de Copa.

Cartaginés no hizo fichajes bomba, pero se reforzó bien. (Cartaginés)

Bueno, en realidad la temporada inició el sábado con la Recopa, que la dejamos ir por no saber tirar penales porque a pesar de jugar con uno menos medio partido, Cartaginés fue el que llevó el peso del juego, pero ese es otro tema.

En esta columna voy a hablar desde mi perspectiva cuáles deberían de ser los objetivos mínimos que debe cumplir el Cartaginés en esta temporada, de lo contrario sería un fracaso.

A nivel de campeonato nacional, los objetivos son varios; ser protagonistas, hacer respetar la casa como se hizo el torneo anterior y mínimo clasificar nuevamente a una final nacional, porque si esto se ve como una empresa, si el semestre anterior se llegó a semis, este torneo, al menos, se debería de avanzar una ronda más. Obviamente que lo que yo quiero es ver a mi equipo nuevamente alzar el trofeo de campeón nacional.

No llegar a la final sería un fracaso. (Rafael Pacheco Granados)

A nivel del torneo de copa, somos los actuales tricampeones, pero sinceramente es un torneo que lo dejaría para probar jugadores y darle minutos a otros, mientras los titulares descansan de los partidos de liga y Concacaf. Pensaría que Saprissa, Heredia y Alajuela van a hacer lo mismo, mientras los no tradicionales, se van a matar por ganarlo. Por lo que sinceramente no tengo ninguna expectativa con este torneo.

Mientras a nivel de Copa Centroamericana, el primer objetivo es clasificar a la siguiente ronda, creo que tenemos un grupo accesible, donde podemos en teoría ser de los mejores ubicados y así no tener que jugar con los clubes más pesados en las rondas siguientes. Después de ahí es importantísimo clasificar a Liga de Campeones de Concacaf, literal con solo ganar en la ronda siguiente estamos ahí, o incluso perdiendo, tenemos chance de jugar otro ronda para clasificar a la Concacaf de verdad. Igual obviamente me encantaría que saliéramos campeones de este torneo, pero recalco estos serían los objetivos mínimos que me gustaría que el club cumpliera.

Pienso que tenemos un equipo competitivo, tal vez los fichajes no fueron tan sonados como en otros equipos, pero esto es de equipo y no de nombres. Hay una base que ya fue campeón.

En diciembre veremos que se cumplió de mis objetivos para este segundo semestre del 2023.

Adrián de Planeta Blanquiazul

Instagram: @planeta.blanquiazul

Facebook: Planeta Blanquiazul

Twitter: PBlanquiazulCR