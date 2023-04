Opinión del blanquiazul: Que nos sigan dando por muertos

Jeikel Venegas es por mucho una de las figuras más importantes del Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Sigan todos dándonos por menos, sí, usted periodista, sí vos compa manudo, sí morado que ya se cree campeón, y sí vos herediano que pensabas que este equipo de Cartaginés es el mismo de siempre.

Toda esta segunda vuelta nos han dado por menos, de que solo le ganamos a los equipos que no pelean por clasificar, sí, los mismos equipos que tampoco le ganan ellos, el sábado contra Saprissa estuvimos a cinco minutos de llevarnos los tres puntos, que si no hubiera sido por malas decisiones todo hubiera salido perfecto.

El jueves contra Herediano, una vez más todos ya daban a los florenses como ganadores sin siquiera haber jugado un minuto del partido, al final se fueron goleados en su propia casa, con 2 goles de los jugadores más infravalorados del futbol tico: Allen Guevara y Jeikell Venegas.

Pero lo que más me gusta de que nos sigan dando por muertos, son los recuerdos que me trae, cuando en el Clausura 2022, Heredia nos iba a meter cinco en semis, los eliminamos, la Liga nos iba a arrollar, que más bien le iba a sobrar la gran final, les ganamos la serie y jugamos dos partidos más. Ya en la gran final, después de haber ganado el primer partido con gol nuevamente del gran Jeikel, me acuerdo a mis compañeros manudos de Fanatikos de Tigo Sports diciéndome que nos íbamos a llevar tres del Morera y eso que en el Fello ni un tiro hicieron. Todos conocen la historia, David contra Goliat.

Dylan Flores se convirtió en el equilibrio del Cartaginés, marca, pone pases y ahora también anota. (Rafael Pacheco Granados)

Esta vez es el mismo escenario, donde al Cartaginés lo dan por menos, una vez más tiene que demostrar porque somos el mejor equipo de la segunda ronda, con 22 de 24 puntos posibles. Ya no es el mismo equipo que pasó 82 años sin ser campeón, los jugadores, la directiva y la afición tenemos otra mentalidad y más ganas de seguir haciendo historia.

Adrián de Planeta Blanquiazul

