Opinión del blanquiazul: Siete meses después el Cartaginés rompe la mala racha

Tuvieron que pasar más de siete meses para que Cartaginés ganará un juego de visitante en campeonato nacional, pero qué momento para hacerlo, empezando la segunda ronda con el pie derecho.

El sábado anterior vimos a un equipo muy diferente respecto a los seis partidos anteriores que habíamos jugado fuera del Fello Meza, desde el minuto uno atacando y anotando. Sigo sin entender como Chope dejaba en banca cuando éramos visitantes a Ronaldo Araya y a Kenneth Cerdas. ¡Es que no dejaba solo a uno, dejaba a los dos! Para mí siempre deben de jugar juntos, dejar resuelto el partido y ya después los pueden sacar.

El atacante de Cartaginés Allen Guevara (izquierda) anotó y tuvo sacrificio en defensa. El volante de Pérez Zeledón Luis Carlos Barrantes lo sufrió y al final se fue expulsado. (Pérez Zeledón)

No quiero pasar desapercibido la cantidad de goles que botamos, es impresionante como fallamos jugadas con goles prácticamente muertos, llegamos mucho, pero no las metemos, a varios jugadores los mata el uno contra uno, o la tiran larga, o se la pegan al portero, hasta el mismo Marcel que es el más fino para esas jugadas donde solo está él contra el meta, no podemos fallar tanto porque como dicen “el que no las hace las ve hacer”.

El partido anterior me recordó el de contra Guanacasteca, un juego fácil donde íbamos ganando 0-2 en el primer tiempo y en el que botamos los goles que quisimos, nos empieza a llegar el equipo visitante en el segundo tiempo y pasa lo que no queremos que pase y nos anotan, esta vez no pasó gracias a Kevin Briceño, quien tapó un penal y mantuvo el arco en cero. El arquero fue pieza vital para ganar el encuentro, por dicha no paso lo mismo que en Nicoya que dejamos ir un partido ganado, por errores tanto en ataque como en defensa.

Ahora nos volvemos a topar contra la ADG, ese partido no va a ser nada fácil, ellos estan peleando por no descender y ¿por qué no?, por clasificar. Va a ser un partido de esos con el cuchillo entre los dientes, en el que si ellos nos anotan primero se van a encerrar con todo el bus. Si verdaderamente queremos clasificar hay que seguir respetando la casa y ganar, ningún equipo nos ha derrotado en el Fello Meza y eso tiene que seguir siendo así.

Aprovecho para invitar a la afición a hacerse presente y llegar temprano al Fello porque también le vamos a hacer un homenaje a Miguel “El Capi” Calvo, un ídolo blanquiazul que partió al cielo esta semana, les agradecemos si pueden llevar globos azul y blanco para despedir a una leyenda, que estuvo en las buenas y en las malas en nuestro amado Club Sport Cartaginés.

