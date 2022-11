Opinión del brumoso: Cartaginés le dio cátedra a Saprissa de cómo se celebra un título

Los morados celebraron en la Cueva, pero la fiesta fue cortita. (Vanessa Loaiza N.)

Saprissa podrá rajar con que es el equipo con más títulos, con que organiza las mejores salidas antes de un partido, que tiene la mayor cantidad de aficionados, pero en lo que se quedó corto fue en la fiesta de la celebración de su corona 37, este año el Club Sport Cartaginés dio cátedra de cómo se celebra un campeonato.

Este sábado, después de que el Monstruo se coronó, me quedé viendo la transmisión del festejo y hablé con amigos morados porque me imaginé que aquello sería un fiestón como el que yo viví el pasado 6 de julio.

Hernán Medford deja el Herediano

Pero vaya sorpresa me llevé, ya a las 11:30 de la noche todo estaba apagado. No dudo que más de un morado siguió la fiesta por su cuenta, pero en sí, como grupo y con el club, no hubo mayor festejo.

El punto de encuentro en Cartago es en el parque de Las Ruinas, eso lo sabe todo brumoso. (Rafael Pacheco Granados)

El domingo tampoco hubo una actividad especial, nada, el festejo fue como el partido, aburrido.

Ya más de uno debe de estar argumentando que Cartaginés tenía 81 años sin ser campeón y que por eso la celebración fue memorable, y pues sí, pero en mayo, cuando volvamos a ganar el título, pienso, y estoy seguro que la provincia y el club también, celebrarlo igual o hasta más que el torneo con el que rompimos la sequía.

Otros morados me argumentan que es que están acostumbrados a ser campeones y que por eso no hacen mucho loco, pero me van a disculpar, el Real Madrid casi todos los años gana, al menos, un trofeo y la fiesta en Cibeles siempre es una locura, así que no me metan ese cuento.

Yo tengo un par de teorías, la primera es que Saprissa no representa a una provincia, el aficionado no tiene como ese sentido de pertenencia, en Cartago está el Cartaginés, en Heredia el Herediano y en Alajuela la Liga. El equipo morado es más como un equipo del país, en todo lado hay saprissistas y eso se les reconoce, pero les quita ese arraigo, ese saber que, si en Cartago paso algo ya todos en automático vamos para Las Ruinas, no se organiza nada, ya todos sabemos dónde es el punto de encuentro para la fiesta.

07/07/2022 Cartago. En la Vieja Metrópoli, la celebración del título como Campeón Nacional de fútbol mayor se extendió hasta la madrugada. El equipo fue recibido en el plantel de Lumaca donde hizo trasbordo a una carroza que los llevó hasta el Palacio Municipal. Tanto durante el recorrido como en la Plaza Mayor hubo gran cantidad de aficionados celebrando la llegada de los integrantes del Club Sport Cartaginés que hicieron historia al lograr el cuartro campeonato de fútbol nacional después de 81 años sin lograrlo. (Rafael Pacheco Granados)

La otra teoría es que el departamento de mercadeo de Saprissa dejó ir una oportunidad valiosa.

La celebración del cuarto título brumoso se dividió en dos, la de la noche-madrugada del campeonato, esa es propia de la afición, sin planes de nada.

Y la que organizó el club en el Fello Meza días después. Ahí el Cartaginés dio cátedra de cómo celebrar un título con su gente, porque al final el trofeo es para la afición.

La fiesta en Cartago cuando quedó campeón se extendió hasta el amanecer. (Rafael Pacheco Granados)

Aún no sabemos si Saprissa tiene organizada una actividad de este tipo, no creo, y no pueden decir que es por los seleccionados porque los ídolos morados más pesados no van para Catar, solo Kendall Waston, y no dudo que los saprissistas llenarían la Cueva en una actividad de este tipo, simplemente dejaron ir una oportunidad de oro.

Y, como bonus, los cartagos rompimos ese mito de que no somos fiesteros y ya a las 10 p.m. estamos dormidos.