Opinión del florense: Fernán Faerron tiene que morderse

El defensor del Herediano Fernán Faerron fue sancionado con tres partidos por morder a Albin Benett. El zaguero tiene que morderse a sí mismo y reaccionar para dejar de hacer tonterías en la cancha.

Primero le metió las uñas en la cara al delantero de Grecia Fernando Lesme, para tratar de detenerlo, ya que no le veía una. Ahora sale con esta otra gracia de morder a rival.

El defensor Fernán Faerron mordió al jugador del Santos, Alvin Bennett. Captura de video FUTV

Yo no dudo de la calidad que pueda tener Faerron en los pies, pero su mentalidad es lo que no le ayuda y ahí es donde debe morderse para que le ponga rumbo a su carrera, tiene dos caminos: el éxito o el fracaso.

De Alajuelense no salió bien por su forma de ser, no se quedó en Europa por situaciones que desconozco y topa con la suerte de caer en el Herediano, pero si no se muerde las oportunidades se le van a ir de las manos.

Incluso, Luis Fernando Suárez lo llamó a La Sele para varias mejengas, nunca entraba en la convocatoria final, por lo que veía el partido en las gradas y no es que tengamos defensas de sobra en este país.

Hoy en día se habla más de Faerron por su vida personal que por el fútbol, lo que habla muy mal de un futbolista.

Jafet Soto tiene la capacidad de encarrillar a este muchacho, pero él debe morderse y aceptar que su actitud no le ayuda en nada y con esto aumenta la mala fama que de por si arrastra desde su paso por la Liga.

Insisto, calidad tiene, no se ha visto mal en estos primeros partidos, pero un jugador decente no puede morder a un rival y meterle las uñas a otro.

Tras de eso va a joder a su equipo, pues las tres mejengas que vienen son contra Alajuelense, Cartaginés y Saprissa. Un problema más para Geiner Segura, que si pierde con la Liga puede decirle adiós al banquillo. Ya sabemos que en Heredia no aguantan nada y menos perder con la Liga.

Ojalá Faerron empiece a pensar antes de hacer una tontería que le puede afectar el resto de su carrera deportiva.

