Opinión del florense: “Para mí, el “JeausTeam” en está muy en deuda”

Entre torneo nacional, Copa Centroamericana, y Copa de torneo local Herediano registra 28 juegos, pero aún no alcanza para hacer equipo.

Sinceramente ya ni ver las conferencias de prensa post juego dan ganas, últimamente todo son excusas, justificaciones y poco, muy poco , de mea culpa.

Jeaustin Campos explicó este martes en conferencia por qué no tiene conjunto su equipo. (Rafael Pacheco Granados)

He sido pro Jeaustin Campos, desde siempre, es un DT triunfador, que sabe ganar los juegos que hay que ganar, tremendo estratega, nos guió en el título del centenario, pero este semestre, de momento, el equipo que comanda está en deuda.

Decir que tras 28 juegos no hay equipo genera interrogantes al trabajo que se hace día a día, el cuerpo técnico llegó en abril, “armó” el plantel para la presente temporada en conjunto con la dirigencia y hoy casi 30 partidos pasaron y aún no hay “equipo”.

¿Goles de táctica fija? En Herediano eso es casi una utopía, pocos,muy pocos, goles producto de acciones de balón quieto, ¿gol directo de tiro libre? Hace tanto no concretamos un gol así que al que recuerdo es a Randall Azofeifa. Práctica, práctica y más práctica, en cancha no se ve que en los entrenamientos hagan ese tipo de trabajos.

¿No recibir goles? Solo en 6 de 28 juegos. Para entender la gravedad del asunto en el mismo periodo Saprissa tiene 13 porterías invictas y Alajuelense 14.

En el inicio del torneo, cuando el “Team” perdió ante Guanacasteca hubo 9 cambios de un partido a otro, eso NO se hace cuando se sabe que aún no hay equipo, ¿o eso lo descubrieron después? Ese juego no se puede olvidar, el rival es directo para clasificar.

¿Será cuestión de jugadores? Y que de ahí llego la palabra “jerarquía” a una conferencia de prensa, puede ser, y será un tema vital para la construcción del equipo para el siguiente torneo.

Pero a los aficionados nos vendieron la idea de que este plantel iba a darnos alegrías, en este momento están en deuda.