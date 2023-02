Opinión del manudo: Alajuelense tiene cuatro razones para decirle a Herediano que no existieron

11 de febrero del 2023. Estadio José Joaquín Coyella Fonseca, Guadalupe. 20:00 hrs GMT. Jornada 7 del Torneo de Clausura 2023 del Campeonato Promérica del fútbol de primera división. El Club Sport Herediano (local) recibe a la Liga Deportiva Alajuelense en juego dirigido por el árbitro Adrián Chinchilla. En la foto: Foto: Albert Marín para la Nación y La Teja. (Albert Marín)

Muchos hemos visto partidos donde claramente un equipo domina a placer, baila en el campo y el balón no es más que su compañero en uno de esos juegos que algunos llaman “noches mágicas”, pero algunas de esas noches mágicas se convierten en una pesadilla para ese rival que no existe en el campo, que no pesa en su juego, que no se encuentra en ninguno de los rincones del campo de juego.

Pues eso, Alajuelense le dio a su afición, una noche mágica real: buen fútbol, solidez defensiva, dominio del medio campo y contundencia en el ataque, algo que en mi columna pasada exigía al rojinegro para “golpear” a un Herediano irregular en el torneo, algo que no les gusta que se los aseveren pero que más que 4 razones para decirles que el sábado no existieron, que el Coyella Fonseca fue casa de La Liga Deportiva Alajuelense y su afición.

Goles increíbles de los “López”, un mágico Aaron Suárez que sigue en un nivel increíble para la camisa y número que porta… Para cerrar con un “Ángel hondureño” que se estreno con gol en un clásico provincial.

Opinión del manudo: Hay una tradición, técnico de Herediano que pierde con la Liga le dicen “chao”

Sin dejar de lado a Alcocer y al “Batipibe” (Carlos Mora) que fueron punzantes en los extremos, llegó la solidez de Alexis Gamboa, junto con la sangre Giancarlo González que mantuvieron el 0 junto a Moreira, pero sí algo hay que decir es que Suhander Zúñiga es amo y señor de esa lateral izquierda rojinegra con un nivel notable.

Solidez, dominio, intensidad y contundencia, esto fue Alajuelense, cuatro palabras que se convirtieron en 4 goles, en lo que fue una victoria aplastante que caló tanto en el campo, como en la tabla de posiciones y en el orgullo herediano.

¿Qué viene ahora? Pues Municipal Grecia que viene de golear también 4-0 al Puntarenas, pues que vengan y que sea un gran partido de la Jornada 8.

¡Viva La Liga hoy y siempre!

