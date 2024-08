Opinión del manudo: Drama sintético

Saludos, familia rojinegra, espero que estas palabras los encuentren bien y con salud.

El sábado tuvimos un encuentro contra un rival complicado, ya todos sabemos como plantea los partidos Luis Marín y más cuando son contra La Liga, así que desde antes esperaba un partido muy cerrado y San Carlos jugando como nunca, no me equivoqué, ya que jugó uno de sus mejores partidos del actual torneo y nosotros uno muy poco vistoso y con un débil ataque.

La grama del Carlos Ugalde no es adecuada. (Rafael Pacheco Granados)

Todos sabemos que en Costa Rica tenemos un clima muy singular y que las condiciones climáticas (tiempo atmosférico) pueden cambiar repentinamente, por lo cual hay zonas muy complejas para mantener una cancha natural y bueno, se opta por poner zacate sintético por ahorro y facilidad de algunos clubes.

Pero sin excusas y con la realidad por delante, es que la condición actual de la cancha del Carlos Ugalde es un verdadero atentado, esto no ayuda a ningún equipo, pero beneficia menos al que llega a visitar, el local entrena ahí todos los días, conoce la condición de cancha y sabe hasta cómo va botar el balón en el pasto sintético.

Obviamente esto hará que el local se vea mejor, pero con esta cancha es una tristeza total, fue un partido trabado, donde incluso los jugadores de San Carlos se veían incomodos al tratar de dominar el balón, nuestro equipo se vio terrible.

Ningún equipo en este país puede exponerse así solamente por un capricho de jugar en un estadio que su cancha no está para el espectáculo, una irresponsabilidad total de habilitar una cancha en esta condiciones, seguimos siendo un torneo poco serio, donde al final todo es improvisación.

0-0, seguimos invictos y viene el clásico, donde al menos los árbitros no serán empujados y nuestro cuerpo técnico no será agredido… Ustedes saben a qué me refiero.

¡Hasta la muerte, vamos Liga!