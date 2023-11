Opinión del manudo: Falta mucho torneo

Saludos aficionados rojinegros. Hoy me dirigo a ustedes con una impotencia por que se pudo cerrar una semana redonda pero así es el fútbol, como dicen los que saben…

Como en mi anterior columna les comenté: Podíamos superar a Herediano sin problemas, pero con una decisión nefasta del árbitro mexicano, estaban metiendo al equipo florense por la ventana a la final de Copa Centroamericana… Al final se hizo justicia y en penales ganamos que, por cierto, muy bien tirados todos los penales.

Con la derrota, la Liga quedó a cuatro unidades de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Ahora bien, luego de jugar 3 partidos seguidos contra Herediano y pasarles por encima consiguiendo 3 puntos y la clasificación de la final a la Copa Centroamericana, nos faltaba un partido clave contra Saprissa en su casa.

Saprissa es un equipo que sabe a lo que juega y no necesita mucho para ocasionar daño a los rivales, son contundentes y por más que quieran minimizar el trabajo de Vladimir Quesada, es un DT que desde lo anímico sabe potenciar a sus dirigidos.

No quiero quitar mérito al Saprissa de su triunfo por la mínima, pero Alajuelense dejó de hacer muchas cosas que venía haciendo bien y no porque Saprissa anulara jugadores, sino por los errores no forzados que cometieron varios jugadores: pases sencillos fallados, cambios de juego mal hechos, definición frente al marco pésima.

Los morados pudieron aprovechar su jugada más clara, pero después de ahí y a pesar de jugar con un jugador menos, Saprissa no pudo o no supo hacerle más daño a Alajuelense e incluso los últimos minutos Alajuelense estuvo encima del marco que defendía Chamorro.

Fue un partido parejo que a pesar del desgaste que tuvo La Liga contra Herediano el miércoles, llegó al Saprissa y no demostró toda su capacidad, perdimos jugando a media máquina y eso hay que decirlo.

Bien ganado por Saprissa, pero a esto le falta mucho.

VIVA LA LIGA HOY Y SIEMPRE!

