Opinión del manudo: Perdimos protagonismo hasta en la Selección, liguistas

La Sele solo tuvo un jugador de Alajuelense. (Concacaf.com)

¡Saludos afición Rojinegra! Estoy muy contento por el logro de nuestra selección en clasificar a la Copa América, el torneo más importante en nuestro continente.

Pero sin dudas hay algo que me duele mucho y quiero compartirlo con ustedes porque puede ser que ustedes piensen igual que yo.

En esta selección que ha clasificado a la Copa América, no hay protagonismo de nuestra institución, a pesar de que Joseph Mora, Orlando Galo, Álvaro Zamora, Juan Pablo Vargas, Kenneth Vargas, Brandon Aguilera, Gerald Taylor, Joel Campbell, tienen en común haber estado en algún momento de sus carreras en liga menor de Alajuelense, a hoy solo cuenta Campbell como jugador convocado de nuestra institución, Gamboa y Carlos Mora han perdido protagonismo, todo por el irregular momento a lo largo de un año del equipo.

¿Debemos ser protagonistas también en la selección? Yo digo que sí, todo suma a nuestro prestigio, proyección y oportunidades de venta, tener jugadores en la selección es motivo de orgullo, en mi opinión personal.

Alajuelense no es protagonista en el torneo nacional, por lo tanto sí veo lógica en que muy pocos o nadie estén contemplados en las listas de convocatoria.

Algunos dirán: “me importa más La Liga, que la Selección” y para mí este tipo de frases es pura mediocridad y conformismo. Por que se confunde el bien común del equipo por lo que anteriormente comenté y una cosa no quita la otra. Exigencia y trabajo a nuestros jugadores debe pedirse siempre no los hagamos mediocres diciendo que un jugador de Alajuelense no es suficiente para ser contemplado en una selección, no hagamos menos a nuestra institución, no seamos parte del problema.

Hasta la muerte, viva La Liga hoy y siempre!

