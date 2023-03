Opinión del morado: “¿Acaso Jafet Soto tiene memoria selectiva?”

"El cansancio que siente Juan Carlos Rojas es el mismo que nosotros los morados sentimos por el tema del arbitraje", dice el morado. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Días atrás, el señor Jafet Soto Molina, soltó frases como: “Ya es suficiente la presión que está ejerciendo Saprissa en contra de los árbitros”. También se dejó decir: “Es obvio, tengamos un VAR, hagamos un VAR virtual, metamos los partidos de finales en los últimos diez años y yo creo que les baja ocho o nueve campeonaticos a ellos”.

¿Acaso Soto tiene memoria selectiva? ¿Ya se le olvidó todos los berrinches que ha hecho incluso al medio tiempo de algunos partidos?

En el caso del Saprissa, el presidente del club, Juan Carlos Rojas, envió un comunicado respetuoso, pero a la vez directo, donde se le hace la solicitud respectiva a la Comisión de Arbitraje.

El cansancio que siente Rojas es el mismo que nosotros los morados sentimos. Vimos en el partido contra Sporting una expulsión sin sentido a Jaylon Hadden, en el partido contra Grecia un penal del tamaño del estadio Azteca en el primer tiempo contra Álvaro Zamora y en el segundo una jugada de penal de nuevo contra Kendall Watson, en una especie de llave de lucha libre.

Jafet no puede venir a decirnos que somos los más favorecidos, cuando desde el 2018 a la fecha, su equipo es al que más penales le han pitado a favor y a su vez también es el equipo que a su contrario de turno en los partidos, le han expulsado al menos a un jugador.

Y no me salgan con el pretexto de que no es lo mismo la fecha uno, dos o tres del torneo regular que una fase final, porque cada partido te cuenta, es decisivo para una clasificación a semifinales o incluso en un tema de descenso de nuestro campeonato.

A don Juan Carlos mis respetos por su carta y al señor Soto mas cuidado para hablar, porque ya su papel de polémico no le luce.

Pablo Montero V.

Administrador Página Moraditicos.

