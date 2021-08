Opinión del morado: Chope, gracias por regalarnos a Mariano Torres

Paulo César Wanchope fue gerente deportivo de Saprissa poco menos de dos años, tiempo en el que fuimos campeones dos veces, pero sin lugar a dudas su principal legado en ese paso tiene nombre y apellido: Mariano Néstor Torres.

Chope encontró a Mariano en Bolivia y lo trajo para que se convirtiera en figura del club. Foto: Saprissa Chope encontró a Mariano en Bolivia y lo trajo para que se convirtiera en figura del club. Foto: Saprissa

Con Chope se dieron llegadas de jugadores que han sido importantes para el equipo, como Aubrey David o Aarón Cruz, además de otros que no la pegaron como Diego Calvo o Anllel Porras.

Pero es que la contratación del argentino hace olvidar todos los fallos y hasta los aciertos que tuvo el exdelantero, el fichaje de Mariano con el Monstruo es uno de los más importantes en los últimos años y por mucho.

Wanchope lo encontró jugando con el Strongest de Bolivia y no sabemos si en ese momento tenía claro que había encontrado oro en ese país sudamericano.

Cuando la “S” anunció su llegada, en junio del 2016, dijo que era un jugador “con buena visión de juego, gran técnica y control de balón, así como ‘dribling’”.

Y no dijo ninguna mentira, sino acordémonos de la jugada que se montó en la semifinal de vuelta del torneo pasado ante la Liga y que terminó con el gol de David Guzmán que nos metió a la final.

O el señor pase que le puso este sábado a Jossimar Pemberton, nuevamente ante la Liga, que significó el tercer pepino en la goleada 4-2 (sin olvidar que el propio Mariano hizo el primero de penal y cerró la cuenta con un golazo).

Lo del che ha sido tan destacado que incluso abrió el debate de si es el mejor extranjero que ha jugado con los tibaseños. Poniéndolo al lado de nombres como Odir Jacques, Miguel Ángel Mansilla, Adonis Hilario o Adrián Mahía.

Lamentablemente, no vi jugar a la mayoría, pero por lo que he leído y escuchado, siempre he puesto en lo más alto del pedestal a Odir. Sí pude ver a Mahía y ahora a Torres y la verdad es difícil decidirme por uno, claro, debo decir que el delantero fue uno de mis primeros ídolos de infancia, entonces a lo mejor no soy muy objetivo.

De lo que obviamente no hay que discutir es que actualmente es el mejor extranjero del torneo, con mucha diferencia, y que por eso sería un lujo poder tenerlo en la selección nacional, ojalá en la Fedefútbol se muevan y lo motiven a nacionalizarse.

Cierro recordando su palmarés en cinco años: cuatro campeonatos nacionales, una Supercopa y una Liga Concacaf, ¡Casi nada! Y ojo, siempre siendo determinante en partidos claves.

¡Mil gracias, Chope, por darnos el regalo de disfrutar a semejante jugador!