Opinión del morado: ¿El comité de Ética en verdad es ético?

La declaración de Javon East se filtró a la prensa. John Durán.

En esta columna no voy a ahondar en temas legales, ya que esta no es la parte que me corresponde, pero sí escribiré desde un punto de vista de derecho que tenemos en nuestro país, que es la libertad que tienen todas las personas de defenderse cuando creen que sus derechos han sido pisoteados.

Lo primero que me viene a la mente es si en verdad los integrantes del Comité de Ética de la Fedefútbol conocen de verdad la palabra ética. Se vino el caso del jugador Javon East, que denunció por supuestos insultos racistas al técnico Jeaustin Campos, y en buena teoría se está viviendo un proceso legal y en buena ley es privado, donde se debería de reservar cierta información del caso.

Pero en vez de ser así, salió a la luz datos tales como detalles de la participación que tuvo Javon en este comité, hasta salieron a la luz los nombres de las personas que le sirvieron de testigos.

¿Cuál fue el motivo que inclinó a la o las personas que filtraron la información de todo lo que se habló en dicho encuentro con el comité? ¿La polémica acaso o lo interesante que podría ser la nota a los medios?

Veamos. En años anteriores, el Comité de Ética archivó el caso Guanacasteca - Herediano, un caso que no se llegó a nada, que incluso el motivo para archivarlo básicamente fue que un periodista no reveló su fuente.

Señores del Comité de Ética: sean de verdad éticos y así como son con un equipo sean con los demás afiliados, porque pareciera que como diría mi abuela “el ayote no se está partiendo a la mitad”, y en teoría a todos se les debería de dar el mismo trato.

Creo ya se ha estado manchando mucho nuestro fútbol como para seguir en ese camino, no busquen el show mediático en la prensa solo porque Saprissa como institución es la más mediática, demuestren que son personas serias en su trabajo y el porqué fueron elegidos en sus puestos, según el caso y no demuestren lo contrario.

A Saprissa lo felicito por su último comunicado, donde internamente se resolvió el caso con Ángel Catalina.

Pablo Montero V.

Administrador Pagina Moraditicos.

Facebook: Moraditicos

Instagraman: Moraditicos

Twitter: @Moraditicos