Opinión del morado: ¡El Saprissa de Iñaki no juega a nada!

¿Alguien me podría explicar a qué juega este Saprissa de Alonso Iñaki? Lo pregunto porque en lo que llevamos de este torneo veo a un equipo sin ideas, sin alma. Es como que simplemente elige a 11 y los manda a la cancha a ver qué pasa.

Saprissa ya ha perdido tres partidos este torneo y todos en casa. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Y si alguien dice que seguro soy un periodista que no sabe de fútbol, que el español trae nuevas metodologías de juego, que pronto se verán los frutos y bla, bla, bla… Solo le recuerdo que somos los últimos de la tabla, ¡sí, estamos en el sótano! ¡Imperdonable para el mejor equipo de Costa Rica y de Centroamérica! En cuatro partidos no hemos ganado, solo tenemos un empate y ya hasta sufrimos una goleada, y eso que tres de esos partidos fueron en casa.

Debo reconocer que la llegada del español me ilusionó, daba la impresión que el equipo mejoraría, pero hoy estoy completamente seguro de lo equivocado que estaba. Ni con Wálter Centeno, Roy Myers o Mauricio Wright vi al equipo jugar tan mal como lo hacemos con el europeo. ¿Si fuera un entrenador nacional le habrían aguantado esto?

Y es que, más allá de lo mal que jugamos, hay decisiones que no entiendo. Insiste en jugar con David Guzmán como central teniendo a Kevin Espinoza, un central nato, a quien incluso mandó a la grada este martes ante Santos por decisión técnica. Para terminarla de hacer, ante los guapileños no tenía defensores ni laterales en banca. Lo grave de esto quedó reflejado en que terminamos jugando el partido sin un central nato tras la expulsión de Aubrey David ¿Dónde están los juveniles?

Le quitó la titularidad a Marvin Angulo, quien cerró como el mejor jugador el torneo pasado. Y prueba de su equivocación es que entró ante Santos y mejoró montones al equipo. Ah, y como si eso fuera poco, tiene relegado a la suplencia a Jimmy Marín, quien venía subiendo montones su nivel y que marca diferencia.

Por esto no me cabe la menor duda de que las “vacaciones” del español en nuestro país se acabaron y lo digo así porque su trabajo en el equipo simplemente no se ve, más bien vamos en retroceso.

Esperemos que ya que pasaron las elecciones, Juan Carlos Rojas se olvide un poco de la política y le ponga cuidado a lo mal que estamos jugando. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Si queremos pulsear salvar la temporada, el cambio debe hacerse ya, ¿o será que dejaremos en manos de la Liga el destino de otro entrenador?

“Fuera Iñaki”, se escuchó en la Cueva este martes. Los morados ya dimos nuestro veredicto y estoy seguro que es unánime.

Y después de la salida de Iñaki hay que analizar a quien lo contrató, Ángel Catalina, porque sus decisiones ya empiezan a generar muchas dudas. La planilla claramente está mal construida, muchos jugadores ofensivos y en defensa flojitos. Y, solo por citar un ejemplo, Andy Reyes, una de sus contrataciones, en apenas cuatro fechas ya desapareció.