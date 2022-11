Opinión del morado: Las 37 razones por las que soy aficionado a Saprissa

Siempre me he sentido un privilegiado por ser aficionado del Deportivo Saprissa. En mis 34 años de vida he celebrado 21 campeonatos, más de la mitad de mi vida he sido campeón.

El Monstruo conquistó su corona 37 este sábado. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Pero, ¿por qué soy saprissista? Esta es una lista de 37 (¡que lindo número!) razones, que seguro muchos otros compartirán, que me hacen ser seguidor del equipo más ganador de este país.

Debo confesar que esta lista la hice hace dos años, cuando ganamos la 35 con Wálter Centeno en el banquillo, pero como hay tantas razones para estar enamorado de estos colores, es muy fácil actualizarla con un par más:

1. Por don Roberto “Beto” Fernández, quien en una humilde zapatería en barrio Los Ángeles, en San José, fundó al equipo más grande de este país el 16 de julio de 1935. No me cansaré de aplaudir que el centro de entrenamiento del equipo lleve su nombre, ¡se merece eso y más!

2. Por don Ricardo Saprissa, un extraordinario deportista, quien desde el primer momento dio el sí para que el equipo llevara su apellido y de su mano el club creció rápidamente hasta lo más alto.

3. Por mi mamá, quien me dio la vida y me hizo saprissista.

4. Por mi papá que, aunque me quería brumoso, me heredó la pasión por el fútbol.

5. Por Wálter Centeno, el mejor jugador tico que han visto mis ojos y quien nos llevó a la 35.

6. Por la Cueva, el estadio más lindo del mundo y que tanto miedo mete en los rivales. ¡Prueba de eso fueron la semifinal y las finales de este torneo!

7. Por el hexacampeonato (1972-1977), un logro que solo Saprissa ha conseguido en este país y que sé que volveremos a alcanzar. A lo mejor el de este sábado fue el primero de seis o más.

8. Por Álvaro Murillo, el mejor futbolista en la historia de Costa Rica, aunque tristemente muy pocos lo reconozcan.

9. Por la Saprihora, ese sentimiento de que el Monstruo es capaz de todo, de revertir cualquier situación y de vencer a todo el que se ponga al frente.

Jeaustin Campos es el técnico más ganador del torneo tico. Foto: John Durán (John Durán)

10. Por Adrián Mahía, mi primer ídolo y el extranjero que más he disfrutado ver jugar (aunque eso ya tiene competencia, ahorita lo menciono).

11. Por Jeaustin Campos Madriz, el técnico más ganador de la historia del torneo tico. ¿No le podemos dar un contrato vitalicio?

12. Por Michael Barrantes, que se fracturara un dedo en la final de la 35 y siguiera jugando resume la esencia de lo que debe ser un jugador saprissista.

13. Por la gira al mundo de 1959 que convirtió a Saprissa en el primer equipo del mundo en lograr semejante hazaña.

14. Por José Francisco Porras, hoy secretario técnico y portero de una de las épocas más gloriosas del equipo.

15. Por el color morado. Un error en la fábrica textil de don Ricardo y su hermano, cuando se combinaron hilos rojos y azules, dio como resultado el hermoso color morado que desde entonces lucimos en nuestra camisa.

16. Por el tercer lugar en el Mundial de Clubes Japón 2005, el momento más glorioso de la institución.

17. Por Gabriel Badilla, quien desde el cielo sigue siendo ese Gladiador que inyecta de motivación a los jugadores en la cancha.

18. Por ser el Equipo del Siglo de la Concacaf, lo que nos pone al nivel de otro gran club, el Real Madrid. Fijo en 100 años repetimos.

19. Por el Monstruo, la mejor mascota del mundo que desde 1987 llena de ilusión a pequeños y grandes.

Mariano Torres no solo es un gran jugador, también es un excelente capitán. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

20. Por los tres títulos de campeones de la Concacaf, otro punto en el que somos mejores que el resto.

21. Por la mentalidad ganadora, porque ser saprissista es sinónimo de ser ganador, es nuestro ADN.

22. Por doña Cecilia Núñez, la abuelita morada.

23. Por don Jorge Vergara (q.d.D.g), quien nos tendió la mano en un momento muy complicado y nos llevó a vivir grandes momentos.

24. Por la Copa Gran Bretaña de 1950, el primer título que logramos como equipo de primera división.

25. Por la afición morada, que sin duda se convierte en el jugador número 12 cuando el equipo más lo necesita. Lo de este torneo fue espectacular.

26. Por Christian Bolaños, por aquel gol contra el Sidney en el Mundial de Clubes y por ser el primer jugador con tres mundiales mayores.

27. Por las canciones moradas, el “Viva Saprissa” o “Tu nombre es Saprissa” por mencionar dos, que erizan la piel cada vez que suenan.

28. Por Mariano Néstor Torres, porque su talento en la cancha enamora los ojos y su liderazgo como capitán es invaluable. Ya lo meto en un top 3 de los mejores extranjeros del país.

29. Por Evaristo Coronado, el goleador histórico del Monstruo con 172 goles.

La afición morada es la mejor, pero lo de esta temporada fue de otro nivel. (Deportivo Saprissa)

30. Por don Víctor Manuel Brenes, el famoso Losilla, un aficionado no vidente que nunca faltaba la Cueva con su radio. Sin duda esta 37 la vivió desde el cielo.

31. Por Keylor Navas, porque el único portero ganador de tras Champions League seguidas tenía que salir de un equipo tan ganador como Saprissa.

32. Por el gol de Rónald Gómez en el Mundial de Clubes, lo he visto miles de veces y nunca deja de impresionarme y emocionarme.

33. Por tantísimas alegrías que me ha dado este equipo, por los goles, partidos ganados y jugadas hermosas que me han hecho reír y llorar de la felicidad.

34. Por todos los técnicos que se han sentado en ese banquillo, desde José Joaquín “Pachico” García hasta otros más recientes como Alexandre Guimaraes, Rónald González, Carlos Watson, Vladimir Quesada y Mauricio Wright. Y no menciono a Hernán Medford porque sus últimas actitudes han hecho que vaya perdiendo su estatus de ídolo.

¡Bendita Saprihora! Sin duda es algo que se debe celebrar siempre.

35. Por Marvin Angulo, un jugador al que siempre he admirado por la magia que puede crear con sus pies y que, sin hacer mucha bulla, ha escalado hasta lo más alto de la historia del club, ya que ha ganado 8 campeonatos nacionales. ¡Espero verlo anotar con la morada los dos goles que le faltan para los 100!

36. Por todos los jugadores que se han puesto la camiseta morada y la han sudado con orgullo. ¡Qué honor han tenido todos esos futbolistas!

37. Por Helena, mi hija, quien estando en la panza de su mamita celebró la 35, en su primer campeonato festejó la 36 y en este torneo, que por primera vez visitó la Cueva, vivió la 37.

Sin duda Saprissa seguirá ganando títulos y dándome excusas para añadir más puntos a mi lista, así que esperen más entregas de esta columna de opinión, capaz que en 6 meses toca actualizarla.