Opinión del morado: “Nuestro fútbol cada vez da más pena”

A veces, la crítica que hacemos sobre nuestro campeonato se vuelve redundante, ya que seguimos enfrentando las mismas falencias de siempre.

Técnicos con mandatos de seis partidos, licencias deportivas vencidas, falta de pagos, crisis administrativa, etc., son temas que parecen no tener fin. Quisiera pensar que no estamos ante una burbuja en crecimiento que, cuando estalle, hará que incluso en Suiza se conozca la noticia, manchando nuestro fútbol como nunca antes en la historia.

¿A qué viene todo esto? A que Santa Ana, un cantón realmente hermoso de la capital, ha experimentado un notable crecimiento desde el inicio del siglo XXI recientemente, formó un equipo en la segunda división que, con rapidez, llegó a dominar dicho campeonato de la mano de veteranos, una liga del pasado, con un cuadro repleto de exjugadores que vivieron la última gran época manuda, pero que no se han dado cuenta que están en primera.

Claramente, la experiencia pesa muchísimo en una liga tan amateur como la segunda división de nuestro país. Aunque ascender no debería ser visto como un gran logro en sí mismo, el desempeño del equipo del oeste de la capital ha sido paupérrimo.

Cuando no se cuenta con un estadio, o al menos una cancha en donde jugar, la situación comienza mal. Además, cuando se deben jugar partidos contra Saprissa y Alajuelense en el Estadio Nacional, eso huele a amateurismo administrativo.

La viva muestra fue el viernes pasado, cuando Saprissa, a pesar de estar inestable e irreconocible, superó al equipo con facilidad, reviviendo viejas glorias al marcarle a Patrick Pemberton y compañía. No hay mucho que añadir sobre un partido donde el ambiente era realmente decadente; el Estadio Nacional, con su lejanía entre la afición y la cancha, afecta el ambiente.

Saprissa enfrenta una seguidilla de partidos realmente preocupantes. No importa cuánto se tema, Vladimir no ha ganado partidos importantes de visita. Se avecina el partido contra el Estelí (con traumas del pasado), seguido por el de Cartago y, por último, un clásico sumamente emocionante debido a que se implementará por primera vez el VAR en el país. No quiero imaginar lo intenso que será ese partido, con toda la afición morada en juego.